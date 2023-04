Coupe de France: changement de protocole, le trophée sera remis en tribune par Emmanuel Macron

Comme annoncé vendredi par RTL et confirmé par BFMTV, le protocole de remise de trophée a été modifié pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, samedi au Stade de France. Le trophée ne sera pas remis sur le terrain mais dans les tribunes par le président Emmanuel Macron.

Changement de programme pour la finale de la Coupe de France. A la veille du choc entre le FC Nantes et le Toulouse FC, samedi soir au Stade de France (21h), le protocole d’après-match a été modifié. Comme révélé par RTL et confirmé par BFMTV, la remise du trophée se déroulera dans la tribune présidentielle et non sur la pelouse comme ce fut le cas de 2020 à 2022, notamment l'an passé lors de la dernière finale entre les Canaris et Nice (1-0).

Une décision prise sur accord entre l’Elysée la FFF mais selon les informations de BFMTV, la décision émane du préfet de police de Paris Laurent Nunez pour éviter tout risque d'envahissement de terrain, comme ce fut le cas après la victoire des Nantais en demi-finale. Emmanuel Macron remettra la Coupe à l’équipe vainqueur après la finale dans la tribune présidentielle du Stade de France.

Mickaël Landreau et Réginald Becque après la finale Nantes-Calais en 2000 © AFP

Une vieille tradition

Il ne s’agit pas d’une première. En 2019 lors de la finale Rennes-PSG remportée par les Bretons, on se souvient que Neymar s’était fait remarquer en donnant un coup à un spectateur en montant les escaliers. En 2000, après que le FC Nantes a glané sa deuxième Coupe de France consécutive face à Calais, le gardien des Canaris Mickaël Landreau avait brandi le trophée avec le capitaine de l’équipe amateur Réginald Becque. En 1989, le buteur de l’OM Jean-Pierre Papin avait osé faire une bise au président François Miterrand. Ce samedi, une autre histoire va s'écrire. Ce sera au tour d'un Nantais ou d'un Toulousain de recevoir le prestigieux trophée des mains d'Emmanuel Macron.