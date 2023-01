Coupe de France: Châteauroux "un peu déçu" d'affronter un PSG sans ses stars

Adversaires du PSG en 32e de finale de la Coupe de France ce vendredi (21h), les joueurs de Châteauroux auraient aimé que le leader de la Ligue 1 se présente au complet, avec toutes ses armes comme Kylian Mbappé.

Certains profitent d’un peu de repos (Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé), d’autres sont en phase de reprise (Neymar, Lionel Messi), blessés (Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches) ou suspendus (Marco Verratti). C’est privé de plusieurs éléments importants que le PSG va se déplacer vendredi à Châteauroux (21h) pour son 32e finale de Coupe de France.

Des jeunes à la place des stars

A la place des stars parisiennes, les 14.000 supporters attendus dans les tribunes de Gaston-Petit doivent plutôt s’attendre à voir les habituels remplaçants du champion de France, et des jeunes comme Warren Zaïre-Emery (16 ans), El-Chadaille Bitshiabu (17 ans), Ilyes Housni (17 ans) ou encore Ismaël Gharbi (18 ans), qui pourraient profiter de ce rendez-vous pour se mettre en lumière dans l’Indre.

Du côté de Châteauroux, actuel 14e de National, on souhaitait pourtant affronter un PSG au complet. "J'aurais évidemment eu envie de rencontrer les plus grands, a reconnu en conférence de presse l'entraîneur de la Berrichonne, Maxence Flachez, ce jeudi. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas tout le monde, pour les supporters qui viennent aussi pour voir cette grande équipe."

Tout en précisant : "Mais je ne pense pas à cela. J'ai été joueur. Parfois les joueurs expérimentés et talentueux, lorsqu'ils se déplacent chez un plus petit, ont tendance à se relâcher et à prendre le match un peu à la légère. Ce ne sera pas le cas des joueurs alignés sur le terrain. Ils ne viendront pas pour faire de la figuration. Les jeunes joueurs ont faim et envie de se montrer."

Châteauroux voulait défier Mbappé

Un avis partagé par le défenseur central et capitaine Peter Ouaneh : "On aurait bien sûr aimé se confronter à ces joueurs de top niveau pour se jauger un peu, montrer de quoi on est capable individuellement et collectivement. Ils ne sont pas là, tant pis. Il y aura d'autres joueurs sur le terrain qui sont aussi très bons. On fera le travail face à eux." Le milieu de terrain Romain Basque, au club depuis un an après avoir connu la Ligue 2 avec Quevilly-Rouen et Le Havre, espérait surtout défier un Parisien en particulier.

"Forcément, on rêvait de jouer un joueur comme Mbappé, confie-t-il au micro de RMC Sport. Il nous a fait lever de notre canapé il y a trois semaines lors de la finale (de la Coupe du monde). On a envie de jouer ces joueurs. Après il faut comprendre aussi le football, ce sont des garçons qui ont énormément de matchs dans la saison et nous est-ce qu’on est l’objectif principal de ce club ? Je ne pense pas. Ils ont des gros matchs qui arrivent derrière. Il faut comprendre cette équipe."

"L’absence des meilleurs joueurs parisiens ? S’ils ne sont pas là, ce n’est pas forcément notre problème, même si on aurait préféré qu’ils soient là", sourit le latéral comorien Bendjaloud Youssouf. Qu'il se rassure, il y aura tout de même de sacrés clients dans les rangs parisiens avec Sergio Ramos, Marquinhos, Vitinha, Fabian Ruiz...