Mercato: Housni signe son premier contrat pro avec le PSG, une récompense pour celui qui brille chez les jeunes

Le jeune attaquant du PSG Ilyes Housni a signé son premier contrat professionel ce vendredi. Brillant avec les U19 sous les ordres de Zoumana Camara, le joueur de 17 ans est désormais lié au club jusqu'en 2026.

Un nouveau titi s'engage dans la durée avec le PSG. Le club de la capitale a annoncé ce vendredi la signature du premier contrat professionnel du jeune attaquant Ilyes Housni, né en 2005, qui s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club de la capitale. Titulaire en puissance chez les U19 coachés par Zoumana Camara, le joueur de 17 ans s'est notamment fait remarquer lors de la campagne de Youth League des Parisiens, où il a grandement participé à la qualification en huitième de finale de son équipe en inscrivant huit buts et en délivrant deux passes décisives en six matchs.

Première convocation chez les pros contre Strasbourg

"Désormais intégré au groupe élite, le jeune attaquant est apparu pour la première fois sur une feuille de match de l’équipe professionnelle à l’occasion de la rencontre de Ligue 1 face à Strasbourg au Parc des Princes le 28 décembre 2022", précise le PSG dans un communiqué.

L'attaquant rejoint El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Ismaël Gharbi, Lucas Lavallée et Ayman Kari dans le groupe élite, qui s'entraîne avec l'équipe première. Ce vendredi, son entraîneur Christophe Galtier a loué les qualités d'Ilyes Housni, qui postule pour une place dans le groupe pour le déplacement à Lens dimanche (20h45). "Il est dans le groupe élite depuis un moment et nous rejoint sur quelques séances. Il y avait aussi beaucoup d’absents mais il sera de manière régulière et journalière avec le groupe professionnel, a prévenu le coach parisien en conférence de presse. C’est un joueur atypique par le physique qu’il a et les courses qu’il a."