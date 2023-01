PSG: Galtier compte s’appuyer sur les jeunes et tacle certains joueurs après la défaite à Lens

Le PSG se déplacera à Châteauroux (National) avec un effectif restreint, ce vendredi, en 32es de finale de la Coupe de France (21h). En l’absence de ses stars offensives, Christophe Galtier va offrir du temps de jeu à certains jeunes du centre de formation.

Le public du stade Gaston-Petit ne verra ni Kylian Mbappé, ni Neymar, ni Lionel Messi. Entre vacances, reprise et infirmerie, les trois stars du PSG ne seront pas sur la pelouse de Châteauroux, ce vendredi, en 32es de finale de la Coupe de France (21h). Achraf Hakimi, qui bénéficie d’un peu de repos, et Marco Verratti, suspendu, seront également absents, tout comme Presnel Kimpembe, qui n’est toujours pas remis de ses problèmes physiques. Une vague de forfaits que Christophe Galtier va compenser en s’appuyant sur certains jeunes du centre de formation. Le coach parisien l’a confirmé ce jeudi en conférence de presse, en revenant avec agacement sur la défaite à Lens dimanche en Ligue 1 (3-1), lors de laquelle certaines doublures n'ont pas été au niveau.

"On sort d’une grosse déception. Perdre, quand vous êtes au Paris Saint-Germain, ce n’est vraiment pas bon. On le découvre. Mais on a une obligation de résultat, a rappelé Galtier. Je ne suis pas en train de vouloir faire récupérer les uns et les autres. Il y a déjà des joueurs qui n’ont pas été performants à Lens. C’est la première des choses. L’absence des uns et des autres pour diverses raisons va donner de l’espace à certains jeunes. A eux d’en profiter."

Galtier veut faire de la place aux titis

Warren Zaïre-Emery (16 ans), El-Chadaille Bitshiabu (17 ans), Ilyes Housni (17 ans) ou Ismaël Gharbi (18 ans) pourraient en profiter pour se mettre en lumière dans l’Indre.

"Les jeunes du PSG ont niveau sûrement supérieur à ce que j’ai pu connaître dans les clubs précédents. J’en suis convaincu, assure Galtier. La preuve en est, c’est qu’à travers l’Europe, il y a beaucoup de joueurs issus de la formation parisienne. C’est aussi cette raison-là qui nous a poussé à réduire l’effectif, pour que ces jeunes puissent avoir du temps de jeu, grandir auprès de très grands joueurs qu’ils côtoient tous les jours et qu’ils puissent devenir des joueurs professionnels du Paris Saint-Germain".