Coupe de France: comment se procurer des places pour la finale si l'on est supporter du FC Nantes

On en sait maintenant un peu plus sur la commercialisation des billets alloués au FC Nantes pour la finale de la Coupe de France contre Nice, qui aura lieu au Stade de France (80.000 places) le 7 mai.

On en sait plus sur la commercialisation des billets pour la finale de Coupe de France, le 7 mai prochain au Stade de France. Le club nantais va bénéficier d’un contingent de 19.724 billets (même nombre réservé à l’OGC Nice). Ces places seront situées dans un seul et même virage du Stade de France. Les tarifs s’échelonneront d’une vingtaine d’euros jusqu’à une centaine d’euros. La commercialisation va se passer en plusieurs phases.

La première se tiendra en fin de semaine. Le club va confier un contingent de places aux différentes associations de supporters (une dizaine). Le nombre de billets n’a pas été dévoilé. Chaque association sera libre de dispatcher les places comme elle le veut auprès de ses adhérents.

Une deuxième phase pour les abonnés et membres de "FC Nantes plus"

Une deuxième phase interviendra au plus tôt la semaine prochaine et au plus tard début avril. Elle concerne le plus gros contingent de places, réservé aux abonnés et aux membres de "FC Nantes plus". Chaque abonné pourra acheter deux places. Si et seulement s’il reste des billets à l’issue de ces deux premières phases, le FC Nantes ouvrira une commercialisation via sa billetterie classique.

Pas de panique si vous n’avez pas de billets après ces différentes phases… La Fédération française de football a un contingent de places équivalent à 40.000 places. Elle en garde une grande partie pour les Ligues de football amateur/jeune et tous ses partenaires, mais commercialisera aussi quelques milliers de billets via sa billetterie (pas de chiffre exact). Pour ne pas rater cette mise en vente, il est possible de s’inscrire sur le site de la FFF pour recevoir une alerte.