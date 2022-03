OM-Nice: Galtier ne craint pas l'hostilité du Vélodrome après les incidents du match aller

Présent en conférence de presse à deux jours du choc entre l’OM et Nice, Christophe Galtier a confié ne pas craindre l’accueil réservé par le public du Vélodrome à son équipe. Le coach des Aiglons a estimé que les événements du match aller, interrompu après des affrontements entre des joueurs de l’OM et des supporters niçois, relevaient du passé.

Christophe Galtier s’attend à un Vélodrome incandescent, mais pas hostile. Ce vendredi, à deux jours du choc entre l’OM et Nice en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45), le coach des Aiglons a assuré qu’il ne redoutait pas l’accueil du Vélodrome. Au match aller (3e journée de Ligue 1, le 22 août), la rencontre avait été interrompue après des affrontements entre des joueurs de l’OM et des supporters niçois, dont certains étaient entrés sur la pelouse.

"Je crois que ce qu’il s’est passé en début de saison, c’est du passé. Il y a eu deux autres matchs, un à huis clos (match nul 1-1 sur terrain neutre le 27 octobre, ndlr) et un en Coupe de France (quart de finale, victoire 4-1 des Aiglons), où nos supporters ont été magnifiques. Je ne peux pas imaginer que ce soit hostile. Il va y avoir 60.000 Marseillais qui vont pousser à fond derrière leur équipe", a estimé Galtier en conférence de presse.

"Ça ne doit pas être un poids, on doit s'appuyer sur cette adversité"

Le coach niçois a préféré se féliciter de la présence des supporters, après une longue période de matchs à huis clos à cause de la crise sanitaire. "Déjà, c’est très bien que le stade soit plein. Pendant des mois et des mois, on voyait de belles affiches mais dans des stades vides. Ça ne doit pas être un poids, on doit s’appuyer sur cette adversité. J’ai beaucoup de joueurs qui ont connu ce genre d'ambiance et qui ont assez d'expérience pour pouvoir s’appuyer sur un public qui sera en notre défaveur."

Le meilleur profil pour la 2e place ? "Rennes !"

Au-delà du passif entre les deux équipes, cette rencontre est avant tout un choc au sommet entre le 2e (l’OM) et le 3e (Nice) de Ligue 1, tous les deux à égalité de points à 10 journées de la fin. Quand un journaliste lui a demandé qui avait le meilleur profil entre Marseille et l’OGC Nice pour être le dauphin du PSG à la fin de la saison, la réponse de Galtier a par ailleurs fusé: "Rennes!", a balayé l’entraîneur des Aiglons, stoïque. Avant de répondre un peu plus sérieusement.

"Il y a sûrement plus d’expérience à Marseille. Mais ils ont un calendrier important avec leur prochain tour de Coupe d’Europe. Qu’on le veuille ou non, il y a un environnement à Marseille quand on arrive sur les matchs décisifs qui peut être un gros plus. Mais, la vérité reste le terrain et cette capacité à être présent dans ces rendez-vous. Pour les avoir vécus la saison dernière, il faut avoir du cran, de la lucidité et beaucoup d’enthousiasme pour faire des résultats face à des concurrents directs." À son équipe de mettre tous ces ingrédients dimanche soir au Vélodrome.