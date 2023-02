Coupe de France: csc gag, petit pont... le calvaire de Diouf, le gardien de Reims à Toulouse

Le Stade de Reims était mené 2-0 par Toulouse à la pause ce mercredi en 8e de finale de Coupe de France après deux buts sur lesquels son gardien, Yehvann Diouf, est loin d’être exempt de tout reproche.

Yehvann Diouf devait être bien content de rentrer aux vestiaires après 45 minutes ô combien délicates. Opposé à Toulouse ce mercredi soir en 8e de finale de la Coupe de France, le gardien du Stade de Reims a été impliqué sur les deux réalisations du TFC, qui a terminé la première période en menant 2-0 face aux Champenois.

Dès la 23e minute, le portier français de 23 ans, qui effectue sa première saison en tant que N°1 dans les cages rémoises, a concédé un contre son camp gag. Alors que la barre transversale a repoussé une frappe contrée de Spierings, le ballon rebondit sur son talon et finit sa course dans les filets (1-0, 23e).

Le petit pont d'Aboukhlal

Plus malchanceux que maladroit sur ce premier but, Diouf a ensuite manqué sa sortie loin de ses cages douze minutes plus tard. À la 35e minute, il part à la rencontre d'Aboukhlal, servi en profondeur, mais se fait bien trop facilement dribbler par le Toulousain, qui lui inflige un petit pont avant de marquer dans le but vide (2-0, 35e).

Formé à Troyes et arrivé en 2019 au Stade de Reims, Diouf est pourtant le dernier rempart de l’actuelle 7e meilleure défense de Ligue 1, avec notamment sept clean sheets en 15 rencontres de championnat disputés depuis le début de la saison pour celui qui a définitivement été installé dans les cages rémoises lors de la 8e journée. La Coupe de France lui réussit visiblement un peu moins.