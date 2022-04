Coupe de France: deux supporters niçois rejoignent le Stade de France à pied

Iclo et Cindy sont deux fans du Gym et de grands challengers. Partis ce lundi matin à 7 heures de l’Allianz Riviera, ils entament un périple de 850 kilomètres à destination le Stade de France. L’arrivée est prévue le 7 mai pour la finale de Coupe de France entre Nice et Nantes. Un défi porté par une bonne cause.

20 jours de marche, 42 kilomètres par jour soit l’équivalent d’un marathon outes les 24 heures. "Iclo" et Cindy ont pris le départ ce lundi matin d’un sacré challenge. Supporter du Gym depuis de longues années, le premier avait déjà effectué le retour Paris-Nice en vélo avec son père en 2006 lorsque l’OGC Nice s’était incliné en finale de Coupe de la Ligue face à l’AS Nancy-Lorraine. Cette fois "et parce que Nice n’est pas en finale tous les jours", il a proposé sans conviction à Cindy de faire l’aller à pied.

Le "oui" rapide de son binôme l’a surpris, l’aventure était lancée. Mannequin de profession, Cindy a connu son premier match à l’Allianz Riviera le 22 août dernier lors du Nice – OM arrêté pour envahissement de terrain. Elle qui "est immatriculée 13" s’amuse à rappeler Iclo est devenue supportrice du Gym cette saison et à quelques heures du départ, hier soir, la simple évocation du projet lui faisait monter les larmes aux yeux "C’est la première fois que je vais vivre ça", sourit la femme de 29 ans avant d’expliquer que "le projet consiste à récolter des fonds à destination des enfants en situation de précarité afin de leur organiser un voyage pour aller voir un match de Nice à l’extérieur."

Une démarche en faveur du Fonds de dotation de l’OGC Nice

Sur les réseaux sociaux, @iclo et @cindynolli proposeront, au cours de leur traversée du pays, des challenges à relever afin d’obtenir des bonus "comme nous autoriser à faire du stop sur quelques kilomètres" renseigne le quarantenaire, intérimaire dans l’évènementiel. Ils feront également appel à la communauté niçoise et offriront des prix à ceux qui pourront les aider dans leur défi "comme nous acheminer les sacs d’un point A à un point B. L’objectif sera vraiment de lever des fonds pour le fonds de dotation et inviter ces enfants pour on l’espère un déplacement en Coupe d’Europe. 25 ans que Nice n’a pas remporté de titre, on va marquer le coup et on va profiter de l’engouement qu’il y a autour de cette finale pour mobiliser tout le monde."

"Redescendre avec la Coupe"

En 2006, Iclo se souvient avoir été reçu par le club et les joueurs après être descendu de la capitale en vélo, cette fois "le retour se fera tranquillement en avion ou en train, avec la coupe." Impossible pour eux de communiquer l’heure d’arrivée sur le parvis du Stade de France. "On doit y être le 7 mai avant 21h en tout cas", se marrent Iclo et Cindy, vestes de l’OGC Nice offertes par le club sur le dos. "Le plus difficile dans ce parcours? Supporter Iclo peut être?", rigole la mannequin. "Les kilomètres surtout, j’espère qu’on va tenir le coup mais on est motivé et on va se soutenir.

Iclo abonde dans ce sens: "C’est un défi complètement fou. Est-ce que les jambes et les pieds vont suivre, je pense aux ampoules. J''espère aussi que la météo va être avec nous… Cela va se jouer au mental mais on sait pourquoi on fait tout ça, c’est pour les enfants, ça va nous motiver." Les jambes devraient être moins lourdes si l’OGC Nice soulève la Coupe le 7 mai prochain.