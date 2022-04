Ligue 1: Nice se sort du piège lorientais grâce à un doublé de Delort

Face à Lorient, l’OGC Nice se devait de renouer avec la victoire pour continuer à croire en une qualification en Ligue des champions. Grâce à un doublé d'Andy Delort, les hommes de Christophe Galtier ont accompli leur mission (2-1). Les Merlus perdent quant à eux des points précieux pour le maintien.

Sous le soleil de l’Allianz Riviera, les 22 acteurs ont mis du temps à emballer le match. Il faut dire que cette rencontre avait une certaine importance pour Nice et Lorient (2-1). Depuis quatre matchs et un succès contre le PSG, les Niçois n’ont plus connu la défaite et se sont fait distancer dans la course à la qualification en Ligue des champions.

Pour prendre les trois points, Christophe Galtier a misé sur l’attaque avec les titularisations de Stengs, Kluivert, Delort et Gouiri. Mais comme les Merlus, les locaux peinent à appuyer sur l’accélérateur. Malgré une domination de Nice en première période, les occasions sont peu nombreuses. Kluivert pense inscrire un bijou avec une frappe lointaine mais Matthieu Dreyer sort la parade qu’il faut.

À la pause, aucune des deux équipes semble avoir les armes pour prendre le pas sur l’autre. Mais un évènement relance les débats. À la 54ème minute, Jenz commet une faute après un joli numéro de Thuram dans la surface. L’arbitre ne tarde pas à siffler un penalty qu’Andy Delort convertit.

Delort entretient les rêves de Ligue des champions

Si Lorient n’a pas eu beaucoup d’occasions durant le premier acte, le but de Delort galvanise les hommes de Christophe Pélissier. Sept minutes plus tard, Laurienté place un tir sur son côté qui se glisse entre les jambes de Benitez. À la 64ème minute, Moffi pense donner l’avantage aux siens mais son but est refusé pour un hors-jeu flagrant.

Alors que la fin du match se profile, l’entrant Dolberg délivre une passe décisive pour Delort qui, d'une tête piquée, inscrit un doublé très important pour son équipe. Grâce à cette victoire compliquée, Nice monte provisoirement à la quatrième place, et met la pression sur un Strasbourg opposé à Troyes (à 15h).

La situation est complexe pour les visiteurs qui perdent des points précieux dans la lutte pour le maintien. D’autant que si Clermont gagne face à Metz, Lorient ne comptera qu’une unité d’avance sur le barragiste.