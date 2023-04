Coupe de France: dispositif policier conséquent pour la finale Nantes-Toulouse

Près de 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi pour assurer la sécurité autour de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, au Stade de France.

Un match très scruté. Après une réunion de sécurité ce mercredi, le dispositif policier s'affine pour la finale de la Coupe de France programmée samedi au Stade de France entre le FC Nantes et Toulouse (21h).

Ce dispositif policier sera très important pour le déroulement de la soirée, avec normalement la présence du président de la République Emmanuel Macron dans les tribunes. Comme dévoilé par nos confrères du Parisien, autour de 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'événement. Les forces de l'ordre seront aussi sensibles à l'antagonisme entre les supporters des deux clubs.

Des grilles installées devant les virages

Pour la finale de la Ligue des champions en 2022 entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), marquées par des scènes de chaos aux abords du Stade de France, 6.800 fonctionnaires avaient assuré la sécurité sur l’ensemble de la région parisienne. Trois fois plus que la dernière finale de Coupe de France entre Nantes et Nice (1-0), où plusieurs incidents s'étaient déroulés dans les rues de Paris en journée.

"Les policiers seront visibles, très visibles, partout autour du stade", confie une source policière. Le dispositif sera donc conséquent. Autre nouveauté, pour éviter les intrusions sur le Stade de France, des grilles seront installées uniquement devant les virages. L'organisation de la rencontre est prise "très au sérieux" par l'ensemble des parties prenantes.