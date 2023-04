Coupe de France: Emmanuel Macron a salué les joueurs de Nantes et Toulouse dans les couloirs du stade

Présent samedi au Stade de France pour la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse, Emmanuel Macron a adapté le protocole du président de la République. Le chef de l'Etat a salué les joueurs des deux équipes depuis les couloirs de l'enceinte.

Un changement dans le protocole. Présent au Stade de France ce samedi pour la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse, Emmanuel Macron a salué les joueurs et les entraîneurs des deux équipes dans les couloirs de l'enceinte, à l'abri des regards.

L'an passé, lors de la finale entre les Canaris et l'OGC Nice, Emmanuel Macron s'était rendu sur la pelouse pour les diverses poignées de main. Le chef de l'Etat avait eu notamment un échange avec Christophe Galtier, où l'ancien entraîneur des Aiglons lui avait dit être son "fidèle supporter".

Cette fois, en compagnie de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, Emmanuel Macron s'est retrouvé à la sortie des vestiaires. Waldemar Kita et Damien Comolli, présidents respectifs du FC Nantes et de Toulouse, ont présenté les joueurs au président.

Le règlement du Stade de France interdit les messages politiques

Après des derniers mois agités en raison de la réforme des retraites, Emmanuel Macron est vivement contesté. Sa présence donne une autre tournure à cette affiche sportive, très scrutée pour la réception que va réserver le public au président de la République.

Si les syndicats ont distribué des cartons rouges avec la mention "non à la retraite à 64 ans" aux abords du Stade de France, ceux-ci ont été confisqués à l'entrée de l'enceinte. Le règlement interne du Stade de France stipule que les "emblèmes et/ou banderoles à caractères politique" sont interdits à l'intérieur. Une action était prévue à la 49e minute, en référence aux différents 49.3 du gouvernement, pour manifester contre la réforme des retraites.