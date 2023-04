Finale de Coupe de France: imbroglio autour des cartons rouges, confisqués malgré la suspension de l'interdiction

Ouverte sur le plan sportif, cette finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse fait beaucoup parler sur son organisation et sur le plan extra-sportif. Quasiment un an après l'épisode de la finale de la Ligue des champions et à un peu plus un an des JO à Paris, la tension est vive et un imbroglio marque les esprits: celui autour des cartons rouges distribués par les syndicats mais confisqués à l'entrée du stade.

C'est le flou à la fois sportif et extra-sportif. Si cette finale Nantes-Toulouse est indécise sur le plan sportif, elle fait également beaucoup parler d'elle sur le côté extra-sportif. L'intersyndicale avait déclaré à la préfecture de police de Paris vouloir distribuer des tracts contre la réforme des retraites, cette dernière avait décidé d'interdire le rassemblement à Saint-Denis. Le tribunal administratif de Paris a suspendu cette interdiction.

Les cartons rouges sont pourtant quand même confisqués à l'entrée du stade comme constaté par BFMTV au Stade de France: les fouilles sont rigoureuses de la part des agents à l'entrée du stade et notre reporter sur place a pu constater qu'une supportrice du FC Nantes s'est vue retirer son sifflet et son carton rouge.

Les sifflets sont interdits pour ne pas perturber l'arbitrage du match, sur règlement de la Fédération française de football. Concernant les cartons rouges, ils sont distribués à la sortie notamment du RER D mais les consignes des agents de sécurité du stades sont claires: ils ont reçu ordre de retirer les sifflets et les cartons rouges mais aussi les pancartes qui sont relatives à des soutiens quelconques.

Palpations, demande d'interdire un tifo, grilles en tribune

Un supporter du TFC a témoigné sur BFMTV: "Ma fille avait un carton rouge dans son sac, on lui a dit à la fouille qu'elle ne pouvait pas rentrer avec. Je rentrerai avec ce carton, je ne peux pas imaginer qu'on puisse me l'enlever de la main. Et pourquoi pas mes chaussettes bleues? Imaginons un pays où on refuse d'aller dans un endroit avec cette chose?"

S'il n'est donc pas impossible de voir malgré tout des cartons rouges dans les tribunes, la polémique ne s'arrête pas là. En effet, la FFF a voulu interdire un tifo prévu par les supporters nantais comprenant une célèbre maxime et un juron. La Fédération n'a pas eu gain de cause auprès du préfet de police, qui a de son côté bataillé pour maintenir ce tifo car il estime que cela aurait exacerbé les tensions chez les supporters nantais.

Contrairement à la tradition, Emmanuel Macron ne descendra pas sur la pelouse pour saluer les acteurs de la finale de la coupe de France. Si le président de la République sera bien au Stade de France ce samedi soir, il saluera les joueurs avant leur entrée sur la pelouse.

Concernant l'installation de grilles dans les tribunes, elle visaient surtout les supporters du FC Nantes, mais par "parallélisme des formes", il a été décidé d'en installer aussi côte toulousain. Le préfet a rappelé qu'il était préoccupé par le risque d'un envahissement de terrain.