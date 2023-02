Coupe de France: énorme tour de force de l'OM, qui élimine le PSG au Vélodrome

Avec une prestation de haute volée, l'OM a battu le PSG (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe de France, mercredi soir au Vélodrome.

La dernière fois que l'OM avait battu le PSG au Vélodrome, c'était le 27 novembre 2011. Plus de onze ans plus tard, au terme d'une rencontre spectaculaire pour son nombre d'occasions et son intensité folle, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-1 face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une contre-performance inquiétante pour le club de la capitale, toujours privé de Kylian Mbappé à une semaine de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions.

"On doit pousser en attaque dès le début", avait prévenu Igor Tudor à la veille du match. La promesse a été remarquablement tenue. Avec un engagement impressionnant, un quadrillage tactique d'une efficacité redoutable et une justesse technique suffisante, l'OM a asphyxié le PSG pendant près d'une demi-heure. Une main d'Achraf Hakimi dans sa surface aurait même pu récompenser ce plan audacieux dès la 118e seconde si François Letexier avait sifflé.

Ponctuée d'une cascade d'occasions (6e, 10e, 16e, 20e, 25e), cette démonstration de niveau Ligue des champions a duré jusqu'à l'ouverture du score d'Alexis Sanchez sur un penalty concédé par Sergio Ramos (31e). Un but qui a non seulement mis en exergue les limites du milieu de terrain parisien, incapable de répondre au défi physique et tactique imposé par l'adversaire, mais surtout aux faiblesses athlétiques du défenseur espagnol, facilement poussé à la faute par le fougeux Cengiz Ünder.

Le coup de canon de Malinovskyi

D'une tête sur corner, Sergio Ramos a su se rattraper et égaliser juste avant la pause pour le PSG (45e+1). Neymar, passeur décisif pour son retour à la compétition après deux rencontres manquées, a été empêché par un poteau de Pau Lopez d'inscrire ce but du 1-1 quelques instants plus tôt (40e). Lionel Messi, lui, avait fait frissonner les ultras marseillais avec un coup-franc passé non loin de la lucarne (38e).

"On savait que ce serait comme ça", a dédramatisé Marco Verratti en rentrant aux vestiaires à la mi-temps. Un relativisme chassé par le coup de canon décisif de Ruslan Malinovskyi (57e).

En difficulté depuis la Coupe du monde, le PSG s'est avéré être sans réponse face au bloc bas phocéen bien organisé. Christophe Galtier n'a vu son équipe prendre le contrôle du ballon que dans le dernier quart d'heure. Mais l'OM est parvenu à gérer ce temps faible et a pu profiter du manque d'inspiration de Neymar et de l'inefficacité de Lionel Messi.

Pendant une poignée de secondes, dans le temps additionnel, le Vélodrome a bien cru que Sergio Ramos avait encore crucifié Pau Lopez. Un hors-jeu a finalement sauvé l'OM, qui va connaître son adversaire en quarts de finale lors du tirage au sort prévu ce jeudi soir (20h45). Pour le Paris Saint-Germain, cela fait désormais deux saisons de suite que la Coupe de France lui échappe. Dans l'ère QSI, c'est une première depuis 2014. Outre la Ligue des champions, gare à la mauvaise surprise en Ligue 1. Pour l'heure, l'OM, son dauphin, est encore à huit points. Mais les deux rivaux se retrouvent dès le 26 février. Encore au Vélodrome.