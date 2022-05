Coupe de France: fierté, euphorie, les mots émus de Blas et Pallois après le titre

Interrogé un à un aux micros de RMC Sport, les joueurs du FC Nantes ont crié leur joie de remporter ce premier trophée depuis 22 ans dans un Stade de France largement nantais. Marcus Coco, Nicolas Pallois, Ludovic Blas ou encore Quentin Merlin sont champions de France et comptent bien en profiter.

Tout juste sacrés champion de France après leur victoire 1-0 face à Nice en finale, les joueurs de Nantes se sont succédés au micro de RMC Sport pour partager leur joie et leurs émotions, après cette Coupe de France remportée dans un Stade de France largement acquis à leur cause.

"Je pense qu'on va dormir au stade ce soir"

"C'est magnifique, ça fait 20 ans que les supporters attendent ça, je pense que tout le monde a pris du plaisir, commence Nicolas Pallois, l'un des héros du soir, pilier d'une défense nantaise qui a tenu bon malgré son large strap sur la cuisse. Même sur le terrain il y a une super ambiance." Le défenseur central rappelle que la saison passée était "dure", et qu'il compte bien fêter ça cette fois-ci.

De son côté, Marcus Coco, la voix encore éraillée après avoir crié avec les supporters, n'en revient pas de l'engouement des supporters nantais ayant fait le déplacement. "C'est vraiment de la folie! lance le jeune attaquant. Les supporters sont supers et nous ont permis de faire un super match aujourd'hui." "Je pense qu'on va dormir au stade ce soir", conclut-il après s'être targué d'avoir enfin ramené un trophée à des supporters qui ne les ont pas lâché dans les galères de la saison passée.

"Les supporters sont venus nombreux, mais on s'y attendait, c'est le public du FC Nantes!"

La ferveur nantaise surprend moins le capitaine Ludovic Blas, étonnamment moins extravagant que ses coéquipiers : "Les supporters sont venus nombreux, mais on s'y attendait, c'est le public du FC Nantes! Ils nous ont bien poussé en plus, et maintenant voilà on est champion de France." "Ca fait longtemps qu'ils attendaient quelque chose, on a montré qu'on était une grande équipe, ajoute celui qui est heureux d'avoir inscrit son nom dans l'histoire du club. C'est une fierté et un grand soulagement, parce qu'on avait de la pression."

Dernier de l'effectif des Canaris à passer au micro de RMC Sport, Quentin Merlin, milieu de terrain formé au FCN avait lui la voix complètement cassée : "Je rentre dans l'histoire, c'est beau. Je voulais faire ça pour le club, pour la ville, et maintenant on est en Europe." Lui qui avait l'habitude de se rendre à la Beaujoire étant petit, il rajoute: "J'ai connu l'ambiance de la tribune Loire, plus de dix fois je suis allé là-dedans avec mes amis. Je veux rendre fier mes amis et ma famille."

Un peu perdu par toutes ses émotions, il avoue qu'il n'aurait "pas mis un billet" sur une trophée de Coupe de France en début de saison. "Mais là le Stade de France c'est la Jonnelière", s'amuse-t-il en mélangeant vraisemblablement avec la Beaujoire, la Jonnelière étant le centre d'entraînement du FCN. Et le jeune de 19 ans nous en dit plus sur la suite : "Le président a réservé une petite salle pour nos familles et demain on rentre à la Beaujoire pour célébrer avec tout le club et tous les salariés."