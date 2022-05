Coupe de France: la folie et la communion des Nantais avec les supporters au coup de sifflet final

La folie nantaise s'est emparée du Stade de France, déjà largement acquis à la cause des Canaris avant même le coup d'envoi. Les supporters de Nantes avaient gagné le duel en tribunes, avant que les joueurs n'en fassent de même sur le terrain pour s'offrir la Coupe de France. Et accompagnés d'un Antoine Kombouaré très émus, les Nantais leur ont bien rendu en fin de match.

Paris est jaune et vert. Déjà vainqueurs par KO au moment où chacun des deux kops ont sorti leurs tifos, les supporters nantais ont eu la chance de savourer la victoire 1-0 du FC Nantes au coup de sifflet final. Alors que les Niçois restaient abattus sur le terrain, les Canaris se sont précipités vers le virage où étaient venus en grand nombre les supporters de Loire-Atlantique.

"Je peux partir en paix"

Sur le banc, Antoine Kombouaré exulte et laisse même entrevoir des yeux quelque peu larmoyants, lui qui a réussi à ramener cette équipe à son meilleur niveau après l'avoir sauvé de juste de la relégation la saison passée. Il prend un à un les joueurs dans ses bras, dont le jeune Quentin Merlin qu'il a lancé en Ligue 1.

Alors que les joueurs se sont réunis pour saluer les supporters, Alban Lafont, gardien nantais auteur d'une grande finale, se permet de couper l'interview de France TV pour la bonne cause: "Je vous laisse parce que je veux aller fêter ça avec nos supporters."

Le câlin entre Girotto et Kombouaré, le 7 mai 2022 © Capture écran France 2

Tous regroupés, les joueurs se cassent les cordes vocales avec leurs supporters, qui craquent les derniers fumigènes qu'ils leur restent. De retour au centre du terrain, appelés pour chercher leurs médailles, Randal Kolo Muani, qui quittera le FCN pour Francfort à l'issue de la saison se présente avec la voix cassée aux micros: "Je ne sais pas ce que je ressens, je n'ai pas les mots pour décrire ces émotions. On l'a fait, je suis très content pour mes coéquipiers, je n'ai pas les mots. Pour un jeune comme moi formé ici, je voulais tellement quitter ce club avec un trophée, et je l'ai fait. Je peux partir en paix. Je fais un petit bisou aux supporters, ils vont me manquer, je les aime fort."

La communion entre les joueurs nantais et le public lors de la finale de Coupe de France, le 7 mai 2022 © Capture écran France 2

"Christophe m'a dit qu'on avait déjà gagné dans les tribunes"

Tour à tour, les jaunes et verts se voient parés des breloques dorées, quand Ludovic Blas attend qu'une personne du FC Nantes capture le moment où il salue le président avant de se saisir du trophée de la Coupe de France. L'ancien guingampais salue Noël Le Graët puis lève la Coupe au milieu d'un Stade de France où tous les supporters nantais sont restés pour observer ce moment qu'ils attendaient depuis 22 ans.

"Christophe (Galtier) m'a dit qu'on avait déjà gagné dans les tribunes quand on s'est salué avant le coup d'envoi" raconte ensuite Antoine Kombouaré au micro d'Eurosport. Lui assure qu'il n'y "croyait pas", mais que son capitaine Ludovic Blas lui a assuré qu'ils allaient le faire pour lui "ramener le trophée" au moment de lui passer le brassard.