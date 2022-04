Coupe de France: Galtier et Kombouaré prennent la défense de Frappart, visée par des pétitions avant la finale

Christophe Galtier et Antoine Kombouaré ont réagi ce vendredi à la nomination de Stéphanie Frappart pour arbitrer la finale de la Coupe de France, le 7 mai prochain entre l’OGC Nice et le FC Nantes. Alors que des supporters des Aiglons ont lancé plusieurs pétitions pour protester contre ce choix, les deux techniciens ont tous les deux rendu hommage à l’arbitre.

Christophe Galtier et Antoine Kombouaré affichent leur soutien à Stéphanie Frappart. Le choix de cette dernière pour arbitrer la finale de Coupe de France entre l’OGC Nice et le FC Nantes (samedi 7 mai) est vivement critiqué par de nombreux observateurs, au point que les supporters des Aiglons, qui estiment que Frappart n’est pas compétente voire partiale, ont même lancé plusieurs pétitions. Un montage montrant l’arbitre vêtue d’un maillot et d’une écharpe des Canaris circule même sur les réseaux sociaux.

Présent en conférence de presse à deux jours d’affronter Troyes en Ligue 1 (dimanche à 15h), Galtier a coupé court à toute polémique. "Je considère qu’elle fait partie des meilleures arbitres du championnat. Si elle a été nommée pour arbitrer c’est que des personnes lui font confiance pour tenir ce genre de match et j’en suis convaincu. Je ne vois pas en elle quelqu'un qui n'aime pas l'OGC Nice. Je ne pense pas que ce soit un choix politique de nommer une femme. C’est un choix purement professionnel. Les pétitions? C’est le jeu des supporters et des réseaux sociaux. Il ne faut pas lancer de pétitions”, a tranché le technicien azuréen.

Kombouaré: "J'ai le sentiment que les joueurs sont plus respectueux"

Son homologue nantais a tenu un discours similaire. "Frappart ? Je n'ai rien d'autre à dire, a indiqué Kombouaré, lui aussi présent devant les journalistes avant la réception de Bordeaux (dimanche à 15h). C'est le cadet de mes soucis. On accepte les décisions prises par les instances. C'est très bien que ça soit elle. Elle nous a arbitré trois fois, pour deux défaites et une victoire. C’est une très bonne chose que ça soit une femme. J’ai le sentiment que les joueurs sont plus respectueux, râlent moins.”

Jeudi, Stéphanie Frappart (38 ans) a été désignée par la Commission Fédérale des Arbitres, avec l’appui du Comité exécutif de la FFF, pour arbitrer la finale de la Coupe de France, faisant d’elle la première femme à officier à ce niveau de la compétition. L'intéressée s’est dite "heureuse et fière" de cette décision et a tenu à "remercier la FFF" pour la confiance accordée.