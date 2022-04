Nice-Nantes: Stéphanie Frappart, première femme désignée pour arbitrer une finale de Coupe de France

Stéphanie Frappart sera au sifflet de la finale de la Coupe de France le 7 mai prochain entre Nantes et Nice. La Francilienne deviendra par la même occasion la première femme à officier lors d’une finale de Coupe de France.

Si la Coupe de France n'a toujours pas de diffuseur, elle a au moins une arbitre. Stéphanie Frappart (38 ans) a été désignée par la Commission Fédérale des Arbitres, avec l’appui du Comité exécutif de la FFF, pour arbitrer la finale de la Coupe de France, faisant d’elle la première femme à officier à ce niveau de la compétition. L'intéressée s’est dite “heureuse et fière” de cette décision et a tenu à “remercier la FFF” pour la confiance accordée.

De son côté, Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage a souligné “son travail sérieux et ses performances” et a indiqué que cette nomination est “amplement méritée.” Frappart sera entourée de Mikael Berchebru, Benjamin Pages et Willy Delajod tandis que Jérémie Pignard et Hamid Guenaoui seront eux à la vidéo pour cette finale entre Aiglons et Canaris.

Si cette décision est une première dans l’histoire de la Coupe de France, elle ne l’est pas dans la carrière de Stéphanie Frappart. Après être devenue la première femme à arbitrer un match de Ligue 1 en avril 2019 (Amiens-Strasbourg), la carrière de l’arbitre a pris une dimension européenne la même année puisqu’elle a successivment officié lors de la Super Coupe d’Europe en août 2019 (Chelsea-Liverpool) et en Ligue des champions en décembre 2020 (Juventus-Dynamo Kiev), là aussi une grande première pour les compéitions européennes.

Plus récemment, Stéphanie Frappart est également devenue la première femme à aribiter un match qualificatif à la Coupe du monde entre les Pays-Bas et la Lettonie en 2021. Elle fait également partie des 13 arbitres retenues pour participer à l'Euro féminin en juin prochain.