Coupe de France: Galtier trouve "ridicule" l'horaire de PSG-Lille

Christophe Galtier, dans les colonnes de L'Équipe, fustige l'horaire inhabituel (14 heures) du choc opposant Lille au PSG dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France.

L'inhabituelle programmation à 14 heures du choc PSG-LOSC, prévu le 17 mars et comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, ne plaît absolument pas à Christophe Galtier. "C'est ridicule", juge l'entraîneur lillois, dans une déclaration rapportée ce jeudi par L'Équipe.

"Les gens ne s'imaginent pas les problèmes de récupération que cela pose pour les deux équipes, s'agace-t-il. En plus, ce sont les deux formations françaises qui ont le plus joué de la saison actuellement. Et elles devront composer avec le calendrier le plus chargé".

La menace d'aligner les réservistes

La désapprobation de Christophe Galtier est telle qu'il suggère même que des remplaçants et des jeunes soient alignés face aux Parisiens. "Est-ce que les diffuseurs veulent vraiment que nous alignions deux équipes réserves mercredi prochain? D'autant plus que nous enchaînerons dès le samedi suivant avec la réception de Nîmes", souligne le coach, dont l'équipe sera le 14 mars à Monaco pour la 29e journée de Ligue 1.

L'horaire de cette affiche alléchante serait la conséquence d'une demande du co-diffuseur France Télévisions. Cette programmation a en tout cas été officalisée jeudi par la Fédération française de football (FFF).

Initialement, le match n'aurait même pas dû se disputer le 17 mars, mais le 6 ou 7 avril. Or, ces dates sont aussi celles des quarts de finale retour de la Ligue des champions, pour lesquels le Paris Saint-Germain s'est qualifié mercredi en faisant nul 1-1 contre le FC Barcelone. La FFF a donc été contrainte d'avancer ce choc de Coupe de France entre les deux candidats au titre en championnat.

