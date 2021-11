Coupe de France : Grenoble et Rodez prennent la porte, l'exploit des Réunionnais de Saint-Denis

Lors du 8e tour de la Coupe de France, Grenoble et Rodez se sont fait éliminer par Andrézieux (National 2) et Cannes (National 3), tandis que Nîmes a dû attendre les tirs au but pour se qualifier. L'exploit du jour est pour Saint-Denis, équipe de la Réunion, qui s'est qualifiée pour les 32e de finale.

Après la qualification du Sporting Club de Bastia aux tirs au but face aux Herbiers ce vendredi, de nombreux clubs de Ligue 2 étaient encore sur le pré ce samedi pour aller chercher une qualification pour les 32es de finale de la Coupe de France, qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Les équipes de l'antichambre se sont plutôt bien comportées, même si tout n'a pas été si facile pour tout le monde. S'ils sont sur une pente ascendante en championnat, les Nîmois ont dû attendre la séance de tirs au but pour se défaire d'Aubagne (National 2). Devant au score puis mené après un quart d'heure, Nîmes a réagi pour arracher le nul (2-2) avant de se montrer plus réalistes lors de la séance de tirs au but complètement folle (4-3).

La belle histoire pour Saint-Denis

En revanche, Rodez n'a pas connu la même réussite sur la pelouse de l'AS Cannes, pensionnaire de National 3. Le RAF avait pourtant bien démarré la séance de tirs au but, avant de totalement s'effondrer (3-2), tombant notamment sur un Verplanck infranchissable.

Grenoble a également pris la porte face à une équipe pensionnaire de National 2. Opposés à Andrézieux, les Grenoblois ont perdu 3-0 sur des buts inscrits par Clément Cabaton et un doublé d'Eric Mathieu. Malgré le large turn-over, les hommes de Maurizio Jacobacci ont subi la loi des amateurs, qui signent un nouvel exploit en Coupe de France, deux ans après avoir battu l'Olympique de Marseille en 32e de finale.

Bien loin de chez eux, les Réunionnais de Saint-Denis ont signé l'exploit de ce 8e tour en éliminant Canet-en-Roussillon, pensionnaire de National 2. Malgré des conditions météorologiques difficiles, les Réunionnais se sont imposés aux tirs au but (6-7) face à la formation qui avait éliminé l'OM la saison passée en 16e de finale.

Le derby pour Laval, Valenciennes et Sochaux tranquilles

Chez les autres clubs de Ligue 2, Valenciennes (4-1 face à Calonne Ricouart), Sochaux (3-0 face à Montchat Lyon), Dijon (2-0 contre Morteau Montlebon) et Guingamp (1-0 dans le derby face à Saint-Brieuc) ont validé leur ticket pour les 32e de finale. Autre derby de ce 8e tour, Laval a triomphé du Mans. Les Lavallois ont là aussi attendu les tirs au but pour s'imposer face à la formation entraînée par Cris.

Le carton de la soirée est à mettre à l'actif du Paris FC, qui a pulvérisé Cayenne au stade Charléty (14-0). Les Parisiens, qui menaient 2-0 à la pause, ont marqué 12 fois au retour des vestiaires, avec les triplés de Moustapha Name, Lamine Diaby-Fadiga et Morgan Guilavogui. Le 8e tour de la Coupe de France se termine demain, avec notamment le déplacement de Toulouse sur la pelouse de Trélissac.

