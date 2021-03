OM: Larguet abattu par l’élimination en Coupe de France pour sa dernière sur le banc

Nasser Larguet vit très mal l’élimination de Marseille par Canet-en-Roussillon (2-1) en 16e de finale de la Coupe de France pour son dernier match sur le banc. Il conclut son intérim sur une grosse amertume.

Il voulait laisser l’équipe sur les bons rails à Jorge Sampaoli. Mais Nasser Larguet a conclu son intérim de neuf matchs sur le banc de l’OM par une violente sortie de piste, dimanche. L’OM s’est fait éliminer par Canet-en-Roussillon, pensionnaire de National 2, en 16e de finale de la Coupe de France (2-1). Et l’entraîneur intérimaire, nommé après le départ d’André Villas-Boas, le vit très mal.

"Je le vis très mal"

"Je suis très amer, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Il y a une équipe qui a joué un vrai match de Coupe avec ses armes. On était prévenus qu'il y a un Petit Poucet qui cherche l'exploit et qu'on devait jouer à notre niveau Ligue 1. On n'a pas montré ce visage-là. On a essayé de se remobiliser après le 1-1, on pouvait encore asseoir notre jeu. Mais on n'a pas forcé notre destin par le jeu, il y a eu trop d'approximations et de déchets techniques. On a manqué de tout. On n'avait pas l'état d'esprit Coupe, pas de jeu extérieur, on n'a pas pesé. Je le vis très mal. Je voulais mettre l'équipe dans les mains du nouveau coach avec une victoire. C'est une grosse déception personnelle et une grosse amertume."

"On n'a pas le droit de se faire sortir comme ça, peste encore celui qui va reprendre la direction du centre de formation. On est l'OM, c'est comme si on jouait contre notre réserve. Ils n'ont pas compris dans leur tête qu'il fallait faire encore plus d'effort. Je pensais qu'après l'égalisation on allait rehausser notre niveau de jeu. On ne l'a pas fait, avec toujours trop de déchet technique. Il y a beaucoup de travail qui attend cette équipe et le nouveau coach. On ne peut pas se contenter éternellement de courir après le ballon et de défendre. Il faut aussi le maitriser."

Sampaoli sur le banc face à Rennes

Larguet va désormais céder la main à Jorge Sampaoli, dont l’arrivée a été officialisée il y a une dizaine de jours. L’entraîneur argentin, qui a rejoint la Canebière la semaine dernière, a observé une semaine de quarantaine et sera présenté officiellement mardi. Il va s’asseoir sur le banc marseillais pour la première fois mercredi face à Rennes, en match en retard de la 22e journée de Ligue 1 (19h). Actuellement 8e de Ligue 1, l’OM visera tentera de se qualifier pour la Ligue Europa ou la Conference League via le championnat. L’équipe compte cinq points de retard sur Lens, 5e.