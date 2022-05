Coupe de France: l'ambiance énorme dans la ville de Nantes après le sacre des Canaris

Tandis que 40.000 supporters nantais avaient fait le déplacement au Stade de France, c'est toute la ville de Nantes qui a vibré pour le sacre en Coupe de France contre Nice (1-0).

Une foule immense, des fumigènes, des chants et des cris de joie pour une ambiance incandescente: c'était la folie à Nantes samedi soir, pour le sacre des Canaris en finale de Coupe de France contre Nice (1-0). Dans la fan zone d'abord, installée cours Saint-André et Saint-Pierre, où des milliers de fans ont vibré sur le penalty de la gagne, celui transformé par Ludovic Blas en deuxième période et qui a scellé le sort de la rencontre.

Un hommage a également été rendu à Emiliano Sala (en plus de celui des supporters au stade à la 9e minute), mort en 2019 dans le crash de son avion alors qu'il partait pour le club de Cardiff.

La Place Royale en feu

Après le coup de sifflet final, les supporters ont vite migré dans les rues de la ville pour s'ambiancer jusqu'au bout de la nuit. Place Royale, l'ambiance était folle, teintée de rouge - comme la couleurs des fumigènes - avec du jaune au coeur. Entre la Marseillaise entonnée par la foule, la fontaine escaladée par les plus téméraires, les feux d'artifice craqués... la communion était totale. Ajoutons aussi le concert de klaxons qui a dû réveiller les premiers endormis.

De quoi trancher avec la morosité de la fan zone de Nice, qui s'est rapidement vidée à la fin du match, tandis que les joueurs de Christophe Galtier tombaient de déception sur la pelouse du Stade de France.