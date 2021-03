Coupe de France: l'émotion des joueurs du Puy après leur exploit contre Lorient

Le Puy, club de National 2 (quatrième division) a réussi une très grosse performance ce samedi en éliminant Lorient (1-0), en 16es de finale de Coupe de France. L'émotion était évidemment grande. D'autant que les clubs de N2 ne peuvent pas reprendre leur championnat.

David Oberhauser le reconnaît: les joueurs du Puy étaient un peu "revanchards", après des derniers jours marqués par la colère des clubs de National 2, qui ne comprennent pas la non reprise de leur championnat, après un rétropédalage du ministère des Sports sur le sujet. La revanche est belle, puisque Le Puy, club de quatrième division, s'est offert le scalp de Lorient, pensionnaire de Ligue 1 (1-0), en 16e de finale de Coupe de France.

"C'est l'objectif maintenant. On avait l'objectif du championnat mais... l'objectif s'est retourné. Et en attendant les différentes décisions pour le championnat, on va se focaliser sur la Coupe de France", ajoute le gardien David Oberhauser. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi.

"Cela nous évite un lundi très difficile"

"Cela nous fait du bien parce qu'on a vécu deux jours difficiles avec l'annonce qui a été faite. Cela nous évite un lundi très difficile, on va en profiter, salue l'entraîneur Roland Vieira. C'est beaucoup d'émotion, on a vu notre président très ému et on est très fiers. On a développé une solidarité. On en profite, c'est forcément bien. Je n'ose même pas imaginer l'ambiance si on avait eu du monde. Cela aurait été vraiment mémorable de partager l'instant avec eux."