Coupe de France: énorme performance du Puy, club de N2, qui élimine Lorient

Le Puy Foot Auvergne, club de quatrième division (National 2), a réussi l'exploit de battre 1-0 le FC Lorient, pensionnaire de Ligue 1, ce samedi à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France. Le héros s'appelle Lenny Joseph.

Le FC Lorient tombe dans Le Puy. Au stade Charles-Massot d'Espaly-Saint-Marcel, le petit club auvergnat, seulement cinquième de National 2, a fait sensation en s'imposant 1-0 face à l'actuel 17e de Ligue 1. Cette victoire, malgré les trois divisions d'écart, est synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

Le Puy Foot Auvergne a trouvé la faille à l'heure de jeu, grâce à Lenny Joseph. Sur un long ballon, l'attaquant de 20 ans est parfaitement parti dans le dos de Franklin Wadja pour ensuite battre Paul Nardi sans difficulté.

Les Merlus ont pourtant poussé et multiplié les tirs sur la cage de David Oberhauser, ancien gardien du FC Metz. Mais Yoane Wissa et ses partenaires ont fait preuve d'une finition particulièrement défaillante, et un coup franc très dangereux dans les dernières secondes n'aura rien changé.

Plus tôt dans la journée, un premier exploit avait eu lieu avec la victoire 3-2 du Red Star (National 1) face au Racing Club de Lens (Ligue 1).