Coupe de France: l'énorme coup de Versailles, qui s'offre Toulouse et se hisse en quart

Pensionnaire de National 2 (4e division), Versailles a éliminé Toulouse, leader de Ligue 2, au Stadium (1-0). Un exploit retentissant pour le club, qui n'a pas été autorisé à disputer ce match à domicile.

Le rêve de Versailles continue. Le pensionnaire de Nationale 2 a éliminé Toulouse ce samedi au Stadium (1-0) et s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Un scénario d'autant plus retentissant que les Versaillais n'ont pas pu disputer cette rencontre au stade Montbauron à cause de l'éclairage et de... Louis XIV. L'enceinte étant à proximité du château de Versailles, aucune source de lumière ne doit être visible de la chambre du Roi et ce dans un rayon de cinq kilomètres.

Djoco en sauveur

Le club de National 2 a joué crânement sa chance sur les bords de la Garonne et a profité de l'expulsion rapide de Steve Mvoué pour tenir tête au leader de Ligue 2. Versailles a finalement piqué au meilleur des moments grâce à son sérial buteur Kapit Djoco, qui a transpercé les filets de Petersson à dix minutes du terme. Malgré une grosse pression toulousaine et le carton rouge de Melvyn Vieira, les Versaillais ont tenu bon pour arracher leur ticket pour les quarts de finale.

Dans l'autre match entre deux pensionnaires de Ligue 2, Amiens a pris le meilleur sur Nancy au stade Marcel-Picot (2-0). Malgré une équipe remaniée, les Picards ont été plus justes techniquement pour punir les Nancéiens en première période grâce à Arnaud Lusamba et Emmanuel Arokodare. Les huitièmes de finale de la Coupe de France se poursuivent ce week-end, avec notamment Marseille-Montpellier et Paris SG-Nice.