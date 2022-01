OM-Montpellier: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le 8e de finale de Coupe de France

Les huitièmes de finale de la Coupe de France se poursuivent ce samedi avec la rencontre entre l’OM et Montpellier, choc de cette journée de compétition. Le coup d’envoi sera donné à 21h.

La première de Sead Kolasinac ? Le défenseur bosnien est bien dans le groupe marseillais qui affrontera Montpellier ce samedi soir en huitièmes de finale de la Coupe de France. Après s’être imposé 2-0 face à Lens dans une prestation très aboutie lors des seizièmes de finale, l’OM retrouve la Coupe de France sans ses internationaux africains et sud-américains. Pau Lopez est lui aussi bien présent dans la liste marseillaise malgré son absence à l’entraînement jeudi. A voir s’il sera dans les cages phocéennes ce soir. Averti contre Lille (1-1), Jorge Sampaoli sera suspendu pour cette rencontre.

Coup d’envoi de la rencontre à 21h au stade Vélodrome. Le match sera diffusé à la télévision sur Eurosport 2. Il est aussi à suivre à la radio sur RMC et en live sur le site et l'appli RMC Sport.

Montpellier de son côté devra composer avec trois joueurs suspendus : Jordan Ferri, Téji Savanier et Stephy Mavididi, ainsi que trois joueurs blessés : Valère Germain (main gauche), Pedro Mendes (tendinite) et Maxime Estève (quadriceps). Seul Ambroise Oyongo est concerné par la CAN avec le Cameroun. En revanche, la dernière recrue pailladine, Gabriel Barès, fête sa première apparition dans le groupe du MHSC.

La jauge de 5 000 supporters maximum prendra fin le 2 février prochain, et cette affiche entre Marseille et Montpellier est donc la dernière au Vélodrome avec ce nombre réduit de supporters. Les virages devraient reprendre vie dès le match contre Angers en Ligue 1 le 4 avril prochain.

Un match décisif pour Lyon

Un match qui est aussi crucial... pour les Lyonnais ! Si Marseille se qualifie ce samedi pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'OL et l'OM joueront leur match en retard le 1er février prochain, en pleine trêve internationale. Les dirigeants lyonnais avaient d'ailleurs déposé un recours auprès du CNOSF afin que le match entre les deux Olympiques, suspendu après un jet de bouteille contre Dimitri Payet, ne soit pas reprogrammé au 1er février, puisqu'ils devraient alors faire sans Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, tous deux en sélection brésilienne pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2022.

En cas d'échec de l'OM à se qualifier pour la suite de la compétition, le match pourrait donc se tenir le 10 février, ce qui permettrait aux Marseillais et aux Lyonnais de compter sur leurs internationaux américains et africains, de retour de la CAN.