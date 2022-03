Coupe de France: l'entraîneur de Versailles entre "déception" et "fierté" après l'élimination contre Nice

Dernier Petit Poucet de cette Coupe de France 2021-2022, Versailles (D4) a été sorti par Nice mardi en demi-finale (2-0). De quoi laisser quelques regrets à son entraîneur Youssef Chibhi, même si celui-ci est évidemment fier du chemin parcouru.

Versailles a joué les trouble-fêtes, mais Versailles s'arrête là. A un match de la grande finale au Stade de France. Dernier Petit Poucet de cette Coupe de France 2021-2022, le club des Yvelines, pensionnaire de N2, a été sorti par Nice mardi en demi-finale (2-0). De quoi laisser quelques regrets à son entraîneur Youssef Chibhi, même si celui-ci est évidemment satisfait du chemin parcouru.

"La marche était très haute"

"Il y a évidemment de la déception mais également de la fierté, a réagi le technicien après la rencontre à l'Allianz Riviera. Les joueurs ont livré un bon match à Nice. Il y a aussi de la frustration sur l'entame de la seconde période. Un petit retard sur une couverture a permis à notre adversaire d'ouvrir la marque. Mais la marche était très haute. Le Gym est un club qui comptera dans le foot français. Il est troisième de Ligue 1 avec la meilleure défense..."

Pour autant, Chibhi a l'impression qu'il y avait un coup à jouer face à la bande de Gouiri. "Avec beaucoup de détermination et d'application du plan de jeu, on sentait être sur le bon chemin, observe-t-il. On avait espoir de le faire déjouer. Il faut accepter d'être tombé sur plus fort que nous. Cette coupe est bénéfique pour nous. On a gagné de la confiance en jouant plus de matchs que nos adversaires de Nationale 2. Car la priorité absolue, c'est le championnat dont nous sommes le leader."