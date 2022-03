Nice-Versailles: Gouiri envoie les Aiglons en finale de la Coupe de France après 25 ans d'attente

Amine Gouiri et Kasper Dolberg ont marqué les buts de la victoire de Nice contre Versailles (2-0) ce mardi en demi-finale de Coupe de France. Le Petit Poucet quitte la compétition après une belle épopée alors que l’équipe de Christophe Galtier rêve d'un premier titre en 25 ans.

La fin du rêve pour Versailles. Après un joli parcours marqué notamment par un exploit contre Toulouse, le club de de la banlieue parisienne, pensionnaire de National 2 (D4) n'a pas tenu le choc contre Nice ce mardi en demi-finale. Devant leur public, les Aiglons ont montré beaucoup de sérieux pour éliminer le Petit Poucet (2-0) et gagner leur billet pour la finale au Stade de France à Saint-Denis.

"Clairement, on a vu la différence entre les grosses équipes de Ligue 1 et les amateurs, c'est qu'ils ont été chirurgical. Les deux premières actions qu'ils ont en deuxième mi-temps, ils les mettent au fond; a expliqué Inza Diarrassouba au micro de Eurosport après le coup de sifflet final. On a fait un beau parcours et on va retenir ça, même si on est déçus. (La montée, c'est) notre objectif depuis le début de saison. On va se servir de ce parcours là pour finaliser le championnat en beauté et monter en N1."

>> Nice-Versailles (2-0)

Gouiri, le monsieur plus de Nice

Auteur d'un excellent début de saison avec onze buts et sept passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues, Amine Gouiri s'est encore mis en évidence ce mardi soir. Aligné avec Andy Delort dès le coup d'envoi de cette demi-finale, l'international espoir tricolore a donné raison à Christophe Galtier en délivrant le club azuréen.

Après une première période où Versailles a bien résisté face aux assauts des locaux, Amine Gouiri a trompé l'infortuné gardien Dan Delaunay quelques minutes après le début de la sconde période. Sur un centre de Jordan Lotomba venu de la droite, l'ancien attaquant de l'OL a réalisé un bel amorti de la poitrine avant d'enchaîner d’une reprise en demi-volée en lucarne (1-0, 48e).

Rarement inquiété par des Versaillais trop limités pour leur premier match face à une formation de l'élite, Nice a tranquillement bouclé la rencontre. Amine Gouiri, lui, a encore offert un instant de génie balle au pied.

Lancé dans une belle chevauchée depuis le milieu de terrain, le joueur de 22 ans a d'abord eu de la chance avec plusieurs contres favorables puis a signé un dribble fabuleux avec une roulette suivie d'un petit pont sur un défenseur yvelinois. Toujours lucide, le buteur du Gym a finalement servi l'entrant Kasper Dolberg qui a conclu d'une frappe au ras du poteau. Le Danois a mis fin aux derniers espoirs de Versailles (2-0, 73e). Au moment de sa sortie dans les derniers instants du match, Amine Gouiri a eu le droit à une belle ovation amplement méritée après sa prestation.

Nice espère en finir avec 25 ans d'attente

Incapable de dépasser les huitièmes de finale de la Coupe de France depuis la demi-finale perdue contre Lille en 2011, l'OGC Nice va enfin retrourner en finale au Stade de France. Une première depuis la finale malheureuse en Coupe de la Ligue contre Nancy (2-1) en 2006.

Après avoir raflé la Ligue 1 lors de la saison passée avec le Losc, Christophe Galtier pourrait à nouveau remporter un titre sur la scène nationale avec Nice. L'entraîneur mettrait ainsi fin à 25 ans de disette pour Nice qui n'a plus gagné le moindre titre depuis la Coupe de France remportée contre Guingamp en 1997, pour la dernière finale disputée au Parc des Princes.

Mais avant de célébrer un potentiel quatrième sacre dans la compétition, Nice devra encore venir à bout d'un dernier adversaire. Entre les Aiglons et le trophée, se dressera Nantes ou Monaco. Les Canaris et le club princier s'affronteront mercredi à la Beaujoire avec l'espoir de rejoindre Nice en finale. Les Versaillais, eux, ont eu le droit à une superbe haie d’honneur de la part des Niçois au moment de quitter la pelouse.