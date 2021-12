Coupe de France: l'euphorie à Linas-Montlhéry après l'exploit contre Angers

Joueurs et staff ont encore du mal à réaliser que leur club, Linas-Montlhéry, a battu Angers 2-0 en 32es de finale de Coupe de France ce dimanche. Le club de la banlieue parisienne s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les 16es de finale.

"J'ai marqué un but à la Cavani." Après leur exploit face à Angers (victoire 2-0) en Coupe de France dimanche, les joueurs et le staff de Linas-Montlhery n'en reviennent toujours pas. Le club de la banlieue parisienne se qualifie pour la première fois de son histoire pour les 16es de finale de la compétition et affrontera Amiens, pensionnaire de Ligue 2, le 2 ou le 3 janvier.

"J'avais dit à un ami hier soir à l'hôtel que j'allais marquer aujourd'hui"

"C'est la chance qui nous a sourit aujourd'hui. Le coach nous avait dit d'avoir confiance en nous et de ne rien lâcher. On a saisi notre chance et on a gagné", a confié Pascal Leno, double buteur de Linas-Montlhery. Une victoire que l'attaquant dédicace à sa famille "restée au pays". "J'avais dit à un ami hier soir à l'hôtel qu'aujourd'hui j'allais marquer, raconte-t-il souriant. Un doublé face à une Ligue 1 ce n'est pas rien."

Un doublé que le joueur mérite si l'on en croit son entraîneur Stéphane Cabrelli, qui l'a qualifié de "bosseur". "C'est incroyable, je ne réalise pas ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Il faudra attendre le retour au calme et à la maison pour tout comprendre", explique Pascal Leno, qui s'amuse même de ce doublé contre Angers: "Sur le deuxième but, je marque à la Cavani." Lui comme son entraîneur espèraient d'ailleurs tirer un gros poisson lors du tirage au sort qui aura lieu ce dimanche soir. "Le PSG ou Marseille", lançaient les deux hommes. Ce sera Amiens.

"On avait l'impression qu'il ne pouvait rien nous arriver"

"J'ai beaucoup de fierté par rapport à mon groupe. C'est un groupe sain et ils le méritent, c'est eux qui sont allés la chercher. Je suis fier d'eux et d'être leur entraîneur" a dit ému Stéphane Cabrelli en conférence de presse d'après-match. "On avait un plan de jeu certes, et on voulait être ambitieux. Il y a deux ans c'était une fête pour les joueurs et le club, mais cette année j'avais dit que c'était une fête pour le club uniquement, les joueurs devaient penser à la compétition. On voulait le gagner et on a réussi. Le départ nous a mis dans de bonnes dispositions puis on a eu beaucoup de sérénité, on avait l'impression qu'il ne pouvait rien nous arriver."

L'entraîneur évoque la fameuse "magie de la Coupe" qui avait déjà permis aux Parisiens de battre une équipe de Ligue 2, Dukerque, lors du dernier tour : "C'est le petit qui bat un gros, ça nous permet de voir la différence entre nous et eux, c'est une compétition qui est géniale pour ça. C'était déjà extraordinaire d'arriver presque deux années de suite en 32e, mais là le 16e c'est un grand jour."

Linas évolue pourtant avec un groupe très hétérogène, loin de pouvoir rivaliser avec des clubs de Ligue 1 comme Angers : "Y a des joueurs qui sortent de centre de formation, d'autres qui sont de vrais amateurs, comme moi je suis un entraîneur amateur. On n'a pas énormément de qualités physiques donc on apporte un gros intérêt au jeu, bien ressortir les ballons. Il y en a un qui a été formé au PSG, l'autre à Clairefontaine, d'autres ce sont des gamins du club."

"C'est tout le travail d'un club"

"C'est tout le travail d'un club, d'un coach de tout un encadrement, salue le président du club Michael Bertansetti. Je suis super content pour tous les bénévoles mobilisés ces dernières semaines, on a travaillé dur pour organiser ça. Dix ans en arrière on n'aurait jamais pu espérer le tiers de ce qu'ils nous arrive aujourd'hui." Lui qui n'avait jamais connu la "la magie de la Coupe de France" avant, assure que cette qualification "restera gravée toute notre vie".

Le club qui a décidé d'organiser cette rencontre à domicile sur sa nouvelle pelouse ne sait pas s'il referra ce choix lors du prochain tour : "On verra si on fait un choix différent, si jamais on tire Marseille ou le PSG, qui eux sont des clubs populaires et remplissent les stades plus facilement, sans manquer de respect à Angers."