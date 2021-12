Coupe de France: l'exploit de Linas-Montlhéry, qui terrasse Angers

Pensionnaire de National 3, Linas-Montlhéry poursuit son superbe parcours en Coupe de France. Ce dimanche, le club essonnien a sorti Angers (2-0). Malgré de grosses frayeurs, le Stade de Reims et Montpellier sont qualifiés pour les 16es de finale.

L'histoire se répète pour Angers. Battu à Viry-Châtillon en 32es de finale de Coupe de France en 2019, le SCO est de nouveau tombé en Essonne dès son entrée en lice, sur la pelouse de Linas-Montlhéry, porté par un doublé de Pascal Leno (2-0). Le club de National 3 avait déjà éliminé une formation de Ligue 2, Dunkerque, au septième tour.

Rapidement mené après un premier but sur corner (9e), les Angevins ont de nouveau plié sur une réalisation de Leno en contre (23e). Le numéro 9 est même passé tout proche d'un terrible triplé quelques secondes plus tard. Les coéquipiers de Bernardoni, qui retrouvait son club de jeunesse, n'ont jamais trouvé les armes pour revenir. Ce sera donc l'ESA qui sera au tirage au sort des 16es de finale de la coupe de France, ce dimanche soir.

>> suivez la coupe de France dans notre direct commenté

Un résultat qui est tout sauf une surprise pour le capitaine du SCO Romain Thomas. "De toute façon on était prévenu, on sait tous qu'en coupe de France, le cœur, l'envie... On a fait un match sérieux comme nous a dit le coach, a-t-il expliqué au micro d'Eurosport après la rencontre. Par contre il faut mettre plus de créativité, on a été mis en grande difficulté par un bloc bas. Ils ont mérité plus que nous la qualif. Il n'y a rien à dire, ils ont été bien plus opportunistes que nous. On a ce qu'on mérite".

Reims et Montpellier ont eu chaud

Les deux autres équipes de Ligue 1 engagées dans ce multiplex de 16h ont également connu des difficultés. Au terme d'un derby sans saveur, le Stade de Reims s'est évité de justesse une séance de tirs au but (1-0) grâce à une frappe croisée dans le money time du jeune Martin Adeline (89e), qui disputait son premier match en professionnel. De son côté, Reims Saint-Anne (R1) peut quitter la compétiton la tête haute.

Enfin, le MHSC a également peiné pour se défaire d'Andrézieux (N2). Sauvés par leur poteau avant la pause, les Montpelliérains s'en sont remis à un penalty de Savanier (68e) pour s'imposer sans briller sur le plus petit des scores (1-0) et être au rendez-vous des 16es de finale.