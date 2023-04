Coupe de France: l'important dispositif de sécurité autour du Stade de France pour la finale dévoilé

Un important dispositif de sécurité sera mis en place samedi pour la finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse, au Stade de France. 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, 1.400 agents seront chargés par les organisateurs des dispositifs de fouilles et contrôles.

La finale de la Coupe de France opposant le FC Nantes au Toulouse FC samedi soir, au Stade de France, fera l'objet d'un important dispositif de sécurité que la Préfecture de police de Paris vient d'officialiser. 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, ainsi que des unités de forces mobiles, aux abords du stade.

La Préfecture annonce la mise en place d'un "périmètre de protection" autour du Stade de France dès 15h30 (le coup d'envoi du match sera donné à 21h). "Des dispositifs de filtrage et contrôles seront assurés par les organisateurs, pour éviter notamment l’introduction de tout objet dangereux ou interdit par le règlement de la Fédération française de football", précise le communiqué, en rappelant l'interdiction d'introduction de sifflets à l'intérieur du stade par la FFF (pour éviter que les bruits de sifflets ne perturbent la rencontre et les décisions de l'arbitre). 1.400 agents de sécurité, qui dépendent des organisateurs, seront en charge du dispositif de contrôle.

Vigilance sur l'accès au stade depuis les transports en commun

L'accès au stade - qui avait grandement posé problème lors de la finale de Ligue des champions au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid - sera particulièrement scruté. "Le cheminement entre le RER B et le Stade de France, le Parc de la Légion d’Honneur, la place Victor Hugo et les secteurs Nord et Sud du Stade feront notamment l’objet de contrôles renforcés. Une vigilance accrue sera également maintenue dans l’ensemble des gares parisiennes", précise la Préfecture de police.

Un dispositif dans Paris pour éviter les affrontements de supporters

A cela s'ajoute un "dispositif mis en place dans la capitale" pour "prévenir les troubles à l’ordre public liés à des risques d’affrontements, fortuits ou programmés, de supporters des deux clubs".

La Préfecture de police rappelle l'interdiction d'une manifestation déclarée par les syndicats aux abords du Stade de France et communique sur la "captation d'images par drones" sur la zone pour "prévenir les actes de délinquance mais également détecter les troubles à l'ordre public".