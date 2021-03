Coupe de France: l'OM prend cher sur les réseaux sociaux après l'humiliation face au Canet

Après l'exploit réalisé par le Canet-en-Roussillon dimanche en Coupe de France face à l'OM (2-1) lors des 16es de finale, le club phocéen a été copieusement chambré sur les réseaux sociaux.

Sorti ce dimanche soir par le Canet-en-Roussillon dès les 16es de finale de Coupe de France, l'OM a été très chambré sur les réseaux sociaux. Le club de quatrième division (N2) a ouvert le score grâce à un magnifique coup-franc de Jérémy Posteraro (21e).

Malgré l'égalisation signée Arkadiusz Milik en première période (38e), l'OM est tombé sur un petit piqué de Yohan Bai (71e). La dernière de Nasser Larguet en tant qu'intérimaire du club phocéen restera dans les mémoires. "L'OM perd contre des joueurs qui ont dû faire une attestation pour sortir jouer", peut-on lire sur Twitter, en référence au contexte sanitaire et le couvre-feu en vigueur dès 18h sur l'ensemble du territoire.

Club amateur, le Canet-en-Roussillon n'a plus que la Coupe de France à jouer depuis l'arrêt de son championnat fin octobre dernier. "Comme l'OM au final", glisse malicieusement Sofiane, un supporter bien connu de l'OL.

"J'espère que Canet aura au moins la décence de laisser la recette du match à l'OM"

"C'était quand même le 3e match de Canet-en-Roussillon depuis 5 mois. Compliqué de faire le jeu face à une équipe qui est en rythme", se moque la Fédé Française de la Lose, compte populaire pour se moquer des déceptions des uns et des autres. "Je dirai à mes enfants que CR7 a terminé sa carrière au Canet-au-Roussillon", souligne avec humour un supporter bordelais, pour mettre en avant le magnifique but de Jérémy Posteraro. "J'espère que Canet aura au moins la décence de laisser la recette du match à l'OM comme le veut la tradition", chambre le compte PSG Community, forcément taquin après la défaite du rival.

"Y a un joueur de Canet qui est abonné aux South Winners je suis mort. On a perdu contre les ultras de l'OM qui s'entraînent en télé travail", réagit avec humour un supporter du club marseillais. Depuis 2008, l'OM a été éliminé par 5 fois par un club amateur. "Il y a 12 180 habitants à Canet-en-Roussillon. C'est-à-dire que si tout le village se déplace au Vélodrome, ils ne rempliront même pas une tribune. Ils ont pourtant éliminé l'OM hier en Coupe de France", note ce lundi matin le compte PiedsCarrés.

Célèbre influenceur dans la sphère de l'OM, Mohamed Henni avait promis de faire le tour de Canet-en-Roussillon "tout nu" en cas de défaite. "On s'est pas mal fait chambrer sur les réseaux sociaux. J'attends Mohamed Henni à poil à Canet! (rires). Si tu m'entends Momo, on t'attend à poil, a rappelé Jordi Delclos, manager de Canet, ce dimanche soir lors de l'After sur RMC. On va bien rigoler."

C'est dans ce contexte de crise sportive que Jorge Sampaoli va s'installer sur le banc de touche. "Sampaoli va débarquer à l'entrainement il va marquer sur le tableau : "Football, leçon n°1 : qu'est-ce qu'un ballon", ricane un supporter de l'OM. Le technicien argentin n'a que deux jours pour préparer sa première rencontre face à Rennes ce mercredi (19h) en Ligue 1, pour un match en retard.