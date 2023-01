Coupe de France: la banderole moqueuse des supporters de Thaon contre Kita

Défait aux tirs au but lors de leur 16e de finale de Coupe de France face à Nantes dimanche soir (0-0, 4 tirs au but à 2), le club de N3 de l'ES Thaon n'est pas passé loin de l'exploit sur le terrain. En tribunes, leurs supporters, eux, ont gentiment taclé le président des Canaris pendant la rencontre, et notamment sa tendance à garder la part de recette billetterie contre des clubs amateurs.

Les clubs de Ligue 1 ont assumé leur statut ce week-end à l'occasion des 16es de finale de Coupe de France. Avant la dernière rencontre, opposant le PSG au Pays de Cassel (N3) ce lundi soir (20h45), toutes les équipes de l'élite ont validé leur ticket pour les 8es de finale. Mais à l'image de Lorient, en difficulté sur la pelouse de Furiani contre Bastia (1-1, 1 tir au but à 4), ou de Nantes face à l'ES Thaon (0-0, 4 tirs au but à 2), cela n'a pas été un long fleuve tranquille pour tout le monde.

Thaon rend hommage à Sala...

Sur une pelouse de la Colombière, à Epinal, pour la moins abîmée, les Canaris ont bien failli passer à la trappe face à une équipe de N3 qui s'était offert le scalp d'une Ligue 2 - Angers - lors du tour précédent. Il a fallu atttendre la séance de tirs au but pour voir les hommes d'Antoine Kombouaré prendre le meilleur sur les amateurs. Dans les tribunes, un peu plus tôt dans le match, les supporters thaonnais n'avaient pas manqué de saluer la mémoire d'Emiliano Sala, disparu il y a quatre ans. Une banderole en hommage à l'Argentin a été exhibée par ceux-ci lors de la 9e minute de jeu, du numéro de l'ancien joueur nantais, avec un message clair : "4 ans déjà, RIP Sala"

... et moque gentiment Kita

Mais un peu plus tard, c'est une autre banderole, beaucoup plus taquine, qui sera brandie par le kop des locaux venus assister à la rencontre au stade de la Colombière. "Gardez la recette, on prend la qualif!"pouvait-on lire. Une référence directe au président du FC Nantes, Waldemar Kita, qui a pris l'habitude de ne pas laisser aux petits poucets de la compétition sa part de recette billetterie, contrastant ainsi avec la tradition. Cela avait déjà été lors des 32es de finale il y a deux semaines contre l'AF virois (N3).

Reste à savoir si, cette fois, le président des tenants du titre a pris - ou non - sa part après le coup de sifflet final...