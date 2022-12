Coupe de France: la colère du FC Hyères, interdit d'accueillir l'OM à Mayol et qui invite les supporters à "s'acheter un cerveau"

La Fédération française de football (FFF) a refusé ce vendredi que le FC Hyères accueille l'OM au Stade Mayol le 7 janvier prochain lors d'un 32e de finale de Coupe de France. Dans un communiqué, le club varois a fustigé la décision, motivée pour des raisons de sécurité.

Pour son choc face à l'OM, le FC Hyères ne jouera pas au stade Mayol. Les deux équipes doivent s'affronter le 7 janvier prochain (à 15h) lors d'un 32e de finale de Coupe de France. La Fédération française de football (FFF) a refusé que la rencontre se joue dans l'enceinte habituellement réservée au RC Toulon en rugby et d'une capacité de 17 500 places.

Dans un communiqué ce vendredi, le FC Hyères, qui ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour accueillir l'OM, "prend acte" de cette décision. "La motivation se trouve essentiellement dans les recommandations de la préfecture considérant une dangerosité entre les supporters de l’OM et ceux du Sporting club de Toulon, tout en reconnaissant le préjudice créé au club de Hyères", partage le club varois après le choix de la FFF.

Jusqu'au 7 décembre pour trouver une solution

Après le tirage au sort, le maire de Toulon avait mis à disposition le stade Mayol. Mais le plan s'est confronté à la rivalité historique entre les supporters de Toulon et de l'OM. "Le club de Hyères (...) invite les supporters des deux équipes concernées par cette violence gratuite et stupide à s’acheter au plus tôt un cerveau ou éventuellement partir en Ukraine où ils trouveront de vrais ennemis et pourront exprimer leur violence à souhait", continue le club dirigé par Mourad Boudjellal, ancien dirigeant du RC Toulon.

Le FC Hyères proposera un autre terrain à la FFF d'ici le mercredi 7 décembre. Si le stade ne répond pas aux critères de l'instance, l'OM pourrait alors accueillir la partie au Vélodrome. "Nous regrettons que la fête du football ne puisse se dérouler au stade Mayol, le résultat d’un abandon depuis trop longtemps du football à des personnes qui ne le méritent pas, il faudra bien que ça change dans les années à venir, poursuit le communiqué. Sinon, il sera impossible aux Varois de voir du football de haut niveau un jour dans notre beau département."

"Lors de la réunion avec préfecture et forces de police, le club a constaté avec regrets l’abandon d’un territoire de la République aux voyous malgré des personnes motivées mais totalement démunies de moyens", conclut le FC Hyères, qui évolue en National 2, soit la quatrième division française.