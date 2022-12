Equipe de France: "Chaque action est comme un merci", la belle déclaration de Griezmann à Deschamps

A deux jours du huitième de finale de la Coupe du monde face à la Pologne (dimanche à 16h), l’attaquant de l’équipe de France Antoine Griezmann s’est exprimé ce vendredi sur ses relations avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. L’occasion pour le joueur aux 113 sélections de déclarer sa flamme au Basque à qui il "doit tout."

Si Didier Deschamps aime répéter qu’il "n’y a pas de certitude dans le football", on n’est pas obligé de le croire quand il s’agit du rôle d’Antoine Griezmann en sélection. L’attaquant français de 31 ans est l’un des premiers noms que le sélectionneur de l’équipe de France couche sur sa feuille de match. Pour preuve, le natif de Mâcon a pulvérisé le record de Patrick Vieira du nombre de matchs consécutifs disputés avec le maillot tricolore (70, série en cours, contre 44 pour le champion du monde 98). Depuis la première de ses 113 capes en juin 2012, le joueur de l’Atlético de Madrid a tissé des liens très forts avec le sélectionneur, lequel lui a toujours rendu sa confiance, même lorsque le Français cirait le banc du Barça.

"J’essaie de tout faire pour qu’il soir fier de son numéro 7"

"Je lui dois énormément, a reconnu Antoine Griezmann vendredi à deux jours du 8eme de finale de la Coupe du monde face à la Pologne. C’est lui qui m’a appelé. Depuis, on ne s’est pas quitté. C’est une belle relation. Je lui dois tout en équipe de France. Je donne tout pour le maillot, pour la France mais aussi pour lui. J’essaie de tout faire pour qu’il continue à avoir confiance en moi. Chaque match, chaque action est comme un merci que je lui envoie. J’essaie de tout faire pour qu’il soir fier de son numéro 7."

"Lorsqu’il donne un ordre ou un conseil, on est derrière et on suit"

Celui qui très souvent décisif avec les Bleus (42 buts), notamment en phases finales des grandes compétitions, apprécie tout particulièrement la capacité d’écoute de son sélectionneur : "Il aime échanger avec les joueurs, savoir ce qu’on ressent, poursuit Grizou. Pour lui, c’est important. Il va toujours essayer de trouver la meilleure solution pour l’équilibre de l’équipe. Je crois qu’on l’a trouvé. Il fait énormément confiance à tout le monde. C’est une force de sa part. On a un groupe qui en est conscient. C’est pour ça que lorsqu’il donne un ordre ou un conseil, on est derrière et on suit." Ce sera encore le cas dimanche, à 16h, au stade Al-Bayt.