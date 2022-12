Le brassard "One Love" ne fait pas l’unanimité dans les clubs amateurs

Le président de la FFF Noël Le Graët, à l’origine contre le port du brassard polémique "One Love" pour l'équipe de France à la Coupe du monde 2022, a finalement laissé le dossier aux clubs amateurs, qui sont encouragés à les porter lors de leurs matchs. Une initiative qui divise.

C’est finalement dans les clubs amateurs que le brassard "One Love" va être réhabilité. Après avoir été mis de côté au Qatar par l’équipe de France et Hugo Lloris avec comme motif le "respect par rapport aux règles et à la culture du pays d’accueil" de la Coupe du monde 2022, le brassard polémique a finalement été envoyé en deux exemplaires par la Fédération française de football dans les 10.000 clubs amateurs du pays.

Le tout accompagné d’une lettre, signée par le président de la FFF Noël Le Graët et Vincent Nolorgues, président de la Ligue du football amateur, demandant l’unité du football français contre toutes les formes de discrimination: "Pour ça, nous vous proposons de vous associer à l'opération #OneLove Vivre Ensemble, en faisant porter aux capitaines un brassard dédié symbolisant cette unité, à l'occasion d'un maximum de rencontres officielles de football amateur jusqu'à la fin de la saison."

Une initiative qui ne fait pas l’unanimité

Après avoir secoué le début de la Coupe du Monde au Qatar, la polémique se déplace en France. De nombreux clubs ont réagi: "Chère FFF, nous (le foot amateur) ne sommes pas votre bonne conscience", s’est indigné le club de football féminin "Les Dégommeuses". Un discours partagé par plusieurs présidents de districts, qui se sont confiés à RMC Sport: "Je ne vois pas pourquoi ce serait à nous, petits clubs amateurs, de les porter, alors que l’équipe de France ne le fait même pas."

A l’AS Donnemain, club de 150 licenciés dans l’Eure et Loire, les brassards sont arrivés depuis une semaine mais Philippe Brochard, le président n’y est pas favorable. "A titre personnel, je trouve que c’est faire porter une responsabilité aux joueurs sur des questions qui relèvent du personnel, voire du politique."

Ce brassard au fond blanc, sur lequel est inscrit en lettres noires le message "One Love", séparé par un cœur au fond multicolore, n’est pas un signe qui parle au grand public pour le président: "Je ne suis pas sûr que dans le foot amateur, que dans nos spectateurs, beaucoup comprennent à quoi correspond ce brassard." Au final, le choix de les porter ou non reviendra aux joueurs. Aucune sanction n’est prévue en cas de refus. "Chacun va prendre sa décision. Mais j’ai eu quelques collègues clubs, beaucoup sont un peu réticents", ajoute Philippe Brochard.

Ils font le choix de porter les brassards

Aux jeunesses sportives Parigné l’évêque, club sarthois de 315 licenciés, on préfère se concentrer sur l’aspect positif de l’initiative. Dès la réception des brassards, les capitaines se sont montrés enthousiastes à l’idée de les porter. "Il y a un brassard qui va être porté par notre capitaine féminine et l’autre par notre capitaine masculin", confie le président du club Bruno Papin. "Ils sont très heureux de pouvoir montrer que même dans notre petit club, nous sommes tout à fait en phase avec le fait qu’il ne doit plus y avoir de discriminations dans le sport."

Même son de cloche dans un club de l’Indre: "C’est une bonne initiative de la part de la FFF. C’est porter un message de tolérance, de vivre ensemble", déclare l’un des dirigeants. Dans ce club, les brassards seront portés dès ce week-end et durant toute la saison. "Le football est le sport le plus populaire de France et si par ces petites initiatives, on peut faire en sorte que les gens soient de plus en plus bienveillants c’est positif."