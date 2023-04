Coupe de France: la finale Nantes-Toulouse classée à risques, 3000 policiers mobilisés

Le Stade de France accueillera samedi (21h) la finale de la Coupe de France entre Toulouse et le FC Nantes, tenant du titre de la compétition. La rencontre est classée à risques par les forces de l'ordre, alors que 3.000 policiers seront mobilisés.

Il y a un an, Nice affrontait Nantes en finale de la Coupe de France. En marge de cette rencontre, plusieurs incidents avaient éclaté dans les rues de la capitale. Pour ce match, plus de 1.000 forces de l’ordre avaient été mobilisées. Quelques semaines plus tard, la France connaissait le fiasco du stade de France, avec la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (6.800 policiers et gendarmes mobilisés sur l’ensemble de la région parisienne ce jour-là). Samedi, Nantes défie Toulouse en finale de la Coupe de France. Entre la présence possible d’Emmanuel Macron dans les tribunes, la rivalité entre les deux clubs et plus de 700 ultras dans les tribunes. Sécurité maximale.

3.000 forces de l’ordre sur le terrain

Un an après, c’est le premier match à risques qui est organisé dans l’enceinte de Saint-Denis. Les matchs de l’équipe de France de rugby ou de football ne sont pas comparables. C’est donc une préparation au millimètre qui a lieu pour cette rencontre. Pour sécuriser du simple compteur EDF, aux deux contingents de supporters, le ministère de l’Intérieur va déployer plus de 3000 policiers et gendarmes samedi soir aux abords du Stade de France. 24 Unités de Forces Mobiles (UFM) seront donc présentes autour de l'enceinte pour cette rencontre et un peu moins de 1500 stadiers à l’intérieur du stade. "C’est considérable, appuie un responsable policier. C’est aussi un nombre supérieur autour du stade de France par rapport à la finale de la Ligue des Champions. Il y aura de l’uniforme bien visible samedi soir."

51 bus partiront de Toulouse pour rejoindre la capitale samedi, autant du côté du FC Nantes. Sans compter les supporters acheminés via le train et par avion. Des unités des forces de l’ordre seront aussi présentes sur le parcours pour rallier Paris dans la journée. "C’est à partir de la descente du bus à Saint-Denis que la mission devient plus sérieuse", explique un cadre policier. Dans cette optique, et comme pour la finale de la Ligue des champions, deux lieux sont mis à disposition pour le regroupement des supporters nantais et toulousains. Les deux lieux sont situés à Saint-Denis, la Prefecture de Police a appris des leçons du passé. Lors de la rencontre Liverpool-Real Madrid, les fans de Liverpool avaient une fan zone en plein coeur de la capitale. Ce qui avait retardé l’acheminement des supporters anglais au Stade de France.

La crainte de débordement dans les rues de Paris

Dans les faits, cette rencontre est classée 4 sur 5 par les services de la DNLH. Il y a quelques jours, une bagarre est passée complètement inaperçue. Elle a eu lieu à Auxerre. Dans un bar de la ville, une scène assez violente a éclaté entre des supporters du FC Nantes, membres de la Brigade Loire, et des membres de Karsud, supporters du PSG. La scène qui tourne sur les groupes de messageries comme Telegram est la grande crainte pour les services de police samedi soir. "Il faut aussi comprendre que cette finale n’est pas le seul événement dans Paris samedi, et donc on doit éviter des fights dans les rues de la capitale en journée", complète ce responsable policier.

La crainte que cette scène puisse se reproduire dans les rues de Paris en pleine journée est grande. Une bagarre avait éclaté l’année dernière, juste avant la rencontre de Coupe de France, proche de la Gare de Lyon. Une rixe avait éclaté à la sortie de la Gare de Lyon impliquant des supporters qui se rendaient à la finale de la Coupe de France avec un autre groupe qui comportait une inscription "Antifa", entrainant 2 blessés légers.

Enfin, la présence possible d’Emmanuel Macron est bien prise en compte. Autre menace possible, la coupure de courant, devenue presque automatique à chaque déplacement du président. Le sujet est pris très au sérieux et, selon les informations de RMC Sport, quatre groupes électrogènes sont prévus pour parer à toute éventualité au Stade de France. Les compteurs EDF seront sécurisés par des forces de l’ordre. Ainsi que des grilles installées devant les deux virages du stade de France afin d’éviter les intrusions sur la pelouse. Dans toutes les têtes traine bien évidement l’idée de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, ça sera le 26 juillet 2024. "On va avancer pas à pas mais chaque événement constitue un test grandeur nature", termine le responsable policier.