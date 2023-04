Nantes-Toulouse: cartons rouges, sifflets, huées... quel accueil pour Emmanuel Macron au Stade de France?

Emmanuel Macron est attendu au Stade de France samedi, pour assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse (21h). Mais le chef de l’État pourrait recevoir un accueil hostile, orchestré par les opposants à la réforme des retraites.

Il a pris l’habitude d’être chahuté. Depuis son retour sur le terrain ces dernières semaines, Emmanuel Macron doit composer avec la colère des opposants à la réforme des retraites. Les déplacements du chef de l’État s’accompagnent de huées, de bruits de casseroles, de pancartes contestataires et d’actions hostiles. Ce pourrait être à nouveau le cas samedi au Stade de France. Macron est attendu dans l’enceinte dionysienne pour assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse (21h).

Des cartons rouges et des sifflets distribués devant le stade

Traditionnellement, le président de la République descend sur la pelouse avant le coup d’envoi afin de saluer les équipes finalistes et leurs entraîneurs. Il remet ensuite le trophée aux vainqueurs en tribune. A voir si ce sera le cas cette année, vu le contexte tendu. L’Élysée n’a pas encore communiqué à ce sujet, mais si le protocole habituel est maintenu, il pourrait être l’occasion, pour les opposants à la réforme des retraites, de se manifester.

L’intersyndicale départementale de Seine-Saint-Denis a prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets près du stade, à la sortie des transports en commun (REB B et C, métro 13). Pour cibler le chef de l’État. "Cette action vise à montrer symboliquement notre opposition à la réforme des retraites, a expliqué à l’AFP Kamel Brahmi, secrétaire départemental de la CGT, qui craint que la préfecture interdise l'action: "Après les casseroles, ça serait les cartons rouges. Interdire serait ridicule et inquiétant."

Des huées à la 49e minute?

La rencontre pourrait également être perturbée par des coupures de courant, comme cela s’est produit lors de plusieurs déplacements récents d’Emmanuel Macron. La menace est prise au sérieux puisque selon RMC Sport, quatre groupes électrogènes sont prévus au Stade de France pour parer à toute éventualité.

Un autre moment du match sera surveillé de près: la 49e minute (et 3 secondes). En référence à l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution, des actions pourraient avoir lieu à cet instant précis. Le mois dernier, des supporters avaient exprimé leur mécontentement de cette manière au Stade de France lors de la victoire des Bleus face aux Pays-Bas, en éliminatoires de l’Euro 2024 (4-0).