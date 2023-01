Coupe de France: "La nuit a été courte", le co-président du FCO Strasbourg Koenigshoffen raconte l'exploit contre Clermont

Pensionnaires de Régional 1, les amateurs de Strasbourg Koenigshoffen ont sorti Clermont (0-0, 4-3 tab), samedi, en 32es de finale de la Coupe de France. Le co-président du club Mourad Oualit est revenu sur ce bel exploit au micro de l'Intégrale Sport, sur RMC.

Il lui faudra sans doute un peu de temps pour redescendre de son petit nuage. Comme il le reconnaît lui-même, "la nuit a été courte" et le sommeil difficile à trouver. Mais il rêve déjà de remettre ça. Co-président du FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906, Mourad Oualit a vu son club réussir l’exploit d’éliminer le 9e de Ligue 1, Clermont, en 32es de finale de la Coupe de France (0-0, 4-3 tab). Une sacrée performance accomplie samedi par cette équipe de Régional 1, le sixième échelon du football français.

>> Tous les résultats des 32es de finale en direct

"On est solides et on pique quand il le faut, un peu à l’image du Maroc en Coupe du monde", image Mourad Oualit ce dimanche dans l'Intégrale Sport, sur l’antenne de RMC. Devant 2.700 spectateurs massés dans le petit stade Emile-Stahl, les derniers rescapés alsaciens de la compétition ont fait preuve d’une formidable rigueur de tactique pour rivaliser avec les hommes de Pascal Gastien.

"On est très heureux d'être le Petit poucet"

"Habituellement, on a une équipe très joueuse, on aime avoir le ballon, avec des profils très techniques. Là on s’est dit qu’on allait subir et qu’il fallait exceptionnellement basculer sur une défense à cinq. On a prévenu les joueurs qu’on allait subir et qu’il faudrait faire mal en contre. Il a fallu convaincre les tripoteurs de ballons… (sourire) Ils n’étaient pas trop fans du changement de système mais ils ont joué le jeu. Et en huit matchs de Coupe de France cette saison, on a encaissé un seul but", se félicite Mourad Oualit.

Le FCOSK 06 n’a pas non plus tremblé lors de la fatidique séance de tirs au but. Avec un seul raté contre deux côté auvergnat. "J’avais proposé aux joueurs avant ce match de faire une mise au vert, avec hôtel et restauration… La totale. Mais ils n’ont pas voulu rentrer dans ce monde de paillettes ! Ils m’ont dit : ‘On veut rester naturels, avec notre bus et une préparation comme avant un match de R1.’ Tout le monde a peu à peu pris conscience de l’enjeu de ce match. Mais je pensais quand même qu’on allait tomber…", sourit Mourad Oualit.

Pour les 16es de finale, il ne cache pas son envie d’affronter un gros, et si possible l’OM. "On verra qui sera le prochain adversaire. On est très heureux d'être le Petit Poucet de la compétition (en attendant la fin des 32es ce dimanche, ndlr). On veut garder cette casquette, c'est vraiment valorisant pour un club amateur. Ma seule inquiétude maintenant, c’est qu’il m’a fallu un mois pour organiser ce match avec tout le cahier des charges de la FFF. Là on ne va avoir que 15 jours… On verra si on joue à la Meinau." Le tirage au sort des 16es aura lieu ce dimanche à partir de 20h.