EN DIRECT - Coupe de France: tous les résultats et les infos des 32es de finale

Malmené, le PSG a dominé sans convaincre Châteauroux (3-1), vendredi, en 32es de finale de la Coupe de France. Face au 14e de National, Christophe Galtier a été déçu par le visage affiché par son équipe une bonne partie de la première mi-temps.

"L’entame de match était conforme à ce que j’attendais, c’était important d’ouvrir le score. Et puis après, patatras. Mon équipe s’est retrouvée coupée en deux, ça a donné beaucoup d’espoir pour Châteauroux, qui a très bien joué. On s’est retrouvé à défendre en bloc bas, en concédant des situations. Est-ce qu’on a cru que les choses allaient être faciles après avoir marqué ? Peut-être. Mais il a fallu vite recadrer tout le monde à la pause pour retrouver un bloc équipe, et défendre en avançant", a-t-il réagi en conférence de presse.