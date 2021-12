Coupe de France: la technique du joueur de Feignies-Aulnoye pour récupérer le maillot de Mbappé

Romain Courtin, défenseur de Feignies-Aulnoye (N3), a partagé sa joie d’avoir récupéré le maillot de Kylian Mbappé, dimanche après la défaite face au PSG (0-3) en Coupe de France. Il a partagé un souvenir commun avec la star française qui n’y est pas restée insensible.

La logique a été respectée dimanche entre Feignies-Aulnoye et le PSG (0-3) en Coupe de France. Mais cela n’a pas entamé la joie des joueurs nordistes. Romain Courtin (26 ans), défenseur entré en jeu pour les 25 dernières minutes, était même l’un des plus heureux du monde au coup de sifflet final après avoir récupéré le maillot de Kylian Mbappé. "C'est fantastique, je suis supporter parisien, a-t-il déclaré à l’issue du match. J'ai des frissons à l'heure actuelle, c'est tout juste fantastique. J'ai récupéré le maillot de Kylian Mbappé, donc je suis vraiment heureux."

"On a eu le même coach"

Et il a rapidement convaincu la star française en convoquant un souvenir commun aux deux hommes. "Je suis passé par l'INF Clairefontaine, donc en rentrant, je lui ai dit directement, explique le joueur passé par Sedan et Valenciennes. Et j'ai eu le maillot direct, tout simplement." Mbappé a fréquenté le centre de pré-formation entre 2011 et 2013, juste après le défenseur de Feignies-Aulnoye.

"Quand je partais, il arrivait à l'INF Clairefontaine, ajoute Courtin. On a eu le même coach, je lui ai dit et il m'a dit: 'OK, je te donne mon maillot'." La cerise sur le gâteau d’une soirée déjà réussie. "Je suis supporter du PSG, je suis né en région parisienne, je suis déjà allé une paire de fois au Parc des Princes, rappelle-t-il. Les affronter même en étant remplaçant - je suis entré 25 minutes -, je suis comme un enfant."

En début de saison, le joueur nordiste s’était même rendu à Reims pour assister aux premiers pas de Lionel Messi avec le maillot du PSG (victoire 2-0, le 29 août dernier). Il ne l’a pas croisé dimanche soir puisque l’Argentin n’était pas dans le groupe. Mais cela ne l’a pas vraiment chagriné. "C'est pas grave, j'ai eu le maillot de Kylian Mbappé, il n'y a rien de mieux", conclut-il dans un grand sourire.