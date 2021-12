Coupe de France: "Le PSG a respecté notre club", salue le co-entraîneur de Feignies-Aulnoye

Co-entraîneur de Feignies-Aulnoye, Jean Antunès, n'est "pas déçu" par l'élimination de son équipe en 32es de finale de la Coupe de France, après sa défaite 3-0 contre le PSG ce dimanche.

Les joueurs de Feignies-Aulnoye ont eux aussi vécu "la magie de la Coupe de France" malgré le scénario. En dépit de la défaite 3-0 face au PSG en Coupe de France, le co-entraîneur de l'Entente Feignies-Aulnoye Jean Antunès (N3) affirme que l'ensemble du club n'est "pas déçu". Eliminés en 32e de finale après cette lourde défaite, les Nordistes estiment sortir par la grande porte: "On est tombés contre un très bon PSG. Ils ont respecté notre club, notre équipe."

"Il n'y a pas photo sur le match"

Le co-entraîneur n'est pas rancunier non plus concernant les deux penalties accordés aux Parisiens, inscrits par Kylian Mbappé et Mauro Icardi: "Ils ont fait ce qu'il fallait pour marquer le premier but. Ce qui est dommageable, c'est le deuxième. Le penalty est assez sévère."

Et Jean Antunès est honnête. Pour lui: "Il n'y a pas photo sur le match." "On savait que ça allait être très difficile, ça l'a été", a-t-il poursuit. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé aura fait mal à l'équipe de Feignies-Aulnoye. Et le co-entraîneur prévoit une immense carrière à l'international français: "On a bien vu que Mbappé faisait partie des cinq meilleurs joueurs du monde. Il ne sera pas loin du Ballon d'Or."

"Le plus important c'est de montrer du respect"

L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino, qui est lui qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France, rappelle combien il est important de respecter les joueurs amateurs en face: "Dans ce genre de match, le plus important c'est de montrer du respect, c'est-à-dire être sérieux et avoir du rendement. C'est ce que nous avons fait."

Même si le PSG a gagné 3-0, le technicien argentin estime que son équipe aurait "dû marquer plus de buts. Malheureusement, on n'a pas pu en marquer plus". Encore une fois porté par Kylian Mbappé, l'entraîneur du PSG a de nouveau souligné l'importance du buteur français au sein du club: "Kylian (Mbappé) a un bon rendement. Il a des occasions pour marquer plus de deux buts. C'est un joueur important pour nous."

Mauricio Pochettino avait fait débuter deux jeunes joueurs pour ce match face à une Nationale 3: Xavi Simons et Eric Dina. D'autres jeunes sont eux entrés en cours de jeu. Et le coach parisien a souligné leur performance: "Xavi (Simons) a fait une très bonne partie. Lui comme les autres jeunes s'entraînent bien. Ce type de compétition, c'est une bonne opportunité pour se montrer et gagner en expérience."

Au coeur de révélations sur ses problèmes physiques, Sergio Ramos a joué les 45 premières minutes de ce 32e de finale avant d'être remplacé par Colin Dabga. Un choix que l'entraîneur défend: "Pour Sergio Ramos, dans son étape de construction physique, on a décidé de lui donner 45 minutes. Il n'a pas joué durant une longue période. Il faut y aller pas à pas."