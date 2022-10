Coupe de France: Saint-Etienne prend déjà la porte, Laval sorti par une R1

L’entrée des clubs de Ligue 2 dans la compétition a été marquée par les éliminations de Saint-Etienne et de Laval. Les Tango ont été piteusement éjectés de la compétition par une R1.

Si Matthieu Dreyer est souvent parti du bon côté, réalisant même un arrêt, le destin des Verts a basculé dans le mauvais sens samedi après-midi, précipitant l’élimination des hommes de Laurent Batlles dès le 7e tour de la Coupe de France. L’AS Saint-Etienne s’est inclinée à l’issue de la séance de tirs au but contre un autre club de Ligue 2, Rodez (0-0, 3-4 tab) samedi, une défaite qui fait tâche alors que le club avait l’occasion d’enchaîner deux victoires consécutives pour la première fois depuis huit mois. Incapable de concrétiser sa domination dans le jeu, Saint-Etienne a finalement rendu les armes sur un dernier échec de Wadji lors de la séance de tirs au but.

Pas d'inquiétude pour le Paris FC et Sochaux

Pensionnaire du National, l’AS Nancy Lorraine restait, comme l’ASSE, sur une victoire face à Saint-Brieuc (2-1), qui lui avait permis de renouer avec le succès. Mais la formation d’Albert Cartier est retombée dans ses travers avec une élimination (2-3) contre les amateurs de Reipertswiller, club alsacien de Régional 1.

Trois divisions d’écart séparaient pourtant ces deux équipes, à l’avantage des Lorrains. L'ASNL, qui avait d'abord cartonné face à Nilvange (D2) sur le score de 17-0, avant de dominer 6-0 Ohlungen (R2), voit son parcours s’arrêter dès le 7e tour. Une énorme surprise dans la mesure où les Nancéiens ne s’étaient jamais fait éliminer par un club de ce niveau dans la compétition.

Laval, 14e de Ligue 2, a connu la même désillusion que l’ASNL avec une sortie de route prématurée contre un club de R1. Les Mayennais se sont fait surprendre par Orvault. Mené à partir de la demi-heure de jeu, l'équipe lavalloise, fortement remaniée pour l’occasion, a égalisé avant de s’incliner aux tirs au but (1-1, 5-6 tab). Les défenseurs Marvin Baudry et Pierrick Cros ont vu leur tir repoussé par le gardien adverse. Dans les autres matches, Le Paris FC, Niort et Sochaux ont tous franchi le premier obstacle, tout comme Pau et Grenoble.