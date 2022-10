Sochaux-ASSE: le superbe but en aile de pigeon de Saad Agouzoul

Saad Agouzoul a marqué un très beau but ce lundi lors du choc de la onzième journée de Ligue 2 entre Sochaux et Saint-Etienne. Sur un corner en début de match, le défenseur des Lionceaux a repris d'une aile de pigeon aérienne pour tromper les Verts.

Mois de lutte contre le cancer du sein oblige, c'est de rose vêtus que les Sochaliens ont reçu Saint-Etienne ce lundi lors du match de clôture de la onzième journée de Ligue 2. Après seulement trois minutes, les Lionceaux ont pris les devants dans ce duel grâce à un but de Saad Agouzoul.

Sur un corner tiré par Gaëtan Weissbeck, le défenseur central des Lionceaux s'est bien jeté au premier poteau pour couper. D'une belle aile de pigeon aérienne, Saad Agouzoul a lancé les siens dans ce choc de L2 (1-0, 3e).

Chambost: "On se tire encore une balle dans le pied"

Recruté pendant l'intersaison en provenance de l'équipe réserve du LOSC, le défenseur marocain s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le Doubs. Pour sa onzième apparation en championnat avec Sochaux, Saad Agouzoul l'a joué modeste après son premier but sous ses nouvelles couleurs.

"J’ai anticipé et j'ai eu le ballon. A l'entraînement on travaille le fait de couper au premier poteau. J’ai coupé. C'est mon premier but", s'est réjoui l'intéressé au micro de beIN Sports dès la mi-temps de cette rencontre contre l'ASSE.

Du côté des Verts, ce but a provoqué la colère de Dylan Chambost: "On se tire encore une balle dans le pied, a pesté le milieu stéphanois. Cela fait deux matchs de suite que l'on prend un but dès l’entame de match. On n’a pas le droit de faire cela. On était prévenus."

Relégué de Ligue 1 en début de saison, Saint-Etienne n'arrive toujours pas à lancer sa saison et n'a pas encore réussi à quitter la zone rouge. A l'inverse, Sochaux fait partie des candidats à la montée et se retrouve en concurrence avec Bordeaux, Amiens ou encore avec le club du Havre.