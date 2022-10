Saint-Étienne: Batlles explique pourquoi il a affronté un Kop Nord sous tension

Avant le match face à Grenoble samedi après-midi, Laurent Batlles est allé voir les supporters du Kop Nord, mécontents de ne pas avoir pu faire entrer des tambours supplémentaires à Geoffroy-Guichard. Certains supporters ont par la suite quitté l'enceinte, en colère contre la direction.

Les joueurs de l'AS Saint-Étienne espéraient sûrement de meilleures retrouvailles avec leurs supporters. De retour après quatre matchs à huis clos, les fans des Verts sont passés par toutes les émotions ce samedi, lors de la réception de Grenoble (2-2). 125 jours après les évènements du barrage retour face à Auxerre et la descente en deuxième division qui a suivi, plus de 22.000 personnes étaient présentes à Geoffroy-Guichard pour la première fois de la saison.

Ce "retour à la maison" ne s'est pas forcément passé comme prévu, puisque le virage sud est encore fermé pour deux matchs. En revanche, le Kop Nord était bien présent, même si une partie des Magic Fans a quitté l'enceinte stéphanoise plus tôt, la sécurité ayant refusé de laisser passer des tambours.

Grève des encouragements et banderole

Un geste fort de la part de la sécurité qui n'a pas du tout plu aux supporters. Ces derniers ont d'ailleurs échangé avec Laurent Batlles avant le coup d'envoi. "Ils ont voulu me rencontrer avant le match. Ils n’ont pas pu rentrer certaines choses qu’ils ont voulu rentrer dans les temps donnés par le préfet et je leur ai dit qu’on avait besoin d’eux. On avait besoin qu’ils restent au stade. Ils ont décidé de ne pas faire de chants et d’animations. Je les comprends mais je leur ai demandé de rester parce qu’on a besoin aussi de tous nos supporters aujourd’hui et les joueurs en ont besoin. Ça s’est passé dans un climat tout à fait normal", a expliqué le coach des Verts en conférence de presse.

Afin de manifester leur mécontentement, les supporters ont alors entamé une grève des encouragements, en restant assis une bonne partie du match. Dans le parcage visiteurs, les Grenoblois ont également fait part de leur mécontentement en déployant une banderole. "À 500 des gens bien, à 501 des vauriens ? Votre incompétence n'a pas de limite."