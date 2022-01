Coupe de France: le but génial d'un défenseur de Versailles en 16e de finale

Makan Traoré, latéral du FC Versailles, passé par la réserve du PSG, a inscrit un but somptueux ce dimanche face à La Roche Vendée en 16e de finale de la Coupe de France.

C’est très certainement le but du week-end en Coupe de France. Et il est signé d’un défenseur. Makan Traoré, latéral gauche du FC Versailles, a fait le show ce dimanche face à La Roche Vendée, en 16e de finale de la Coupe de France. Sur un centre venu de la droite, il a eu le geste parfait pour permettre à son équipe de mener alors 3-0 après seulement 26 minutes de jeu.

Passé par la réserve du PSG

Positionné à l’entrée de la surface, côté gauche, le natif d’Ivry-sur-Seine s’est appliqué pour reprendre le ballon en première intention et l’expédier au fond des filets d’une volée surpuissante. Un geste plein d’instinct pour un but tout simplement somptueux.

Makan Traoré, 29 ans, a rejoint Versailles l’été dernier après avoir notamment évolué à Laval entre 2012 et 2014. Passé également par les réserves de Valenciennes et du PSG, il évolue cette saison en National 2. Versailles occupe la deuxième place de son groupe après 14 journées, et partait favori face à La Roche Vendée, club de N3.