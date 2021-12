Coupe de France: le président de Vannes se prépare au "match d'une vie" face au PSG

Après avoir éliminé Wasquehal (N3) en 32e de finale, le club de Vannes (N2) va affronter le Paris Saint-Germain au tour suivant, le 3 janvier. "Un rêve" et "le match d'une vie", selon le président du club, Maxime Ray. Ce dernier, invité de l'After Foot ce lundi, s'attend à une belle fête dans le stade de la Rabine de Vannes.

Au moment de tirer le Paris Saint-Germain en 16e de finale de la Coupe de France, les joueurs de Vannes (N2) ont explosé de joie. Encore à l'hôtel dans le Nord, quelques heures après avoir éliminé Wasquehal (N3) en 32e de finale de la compétition (4-0), les amateurs ont fêté la bonne nouvelle avant de rentrer chez eux en Bretagne. Où ils se prépareront pour ce "match d'une vie", selon Maxime Ray, président du club, qui aura lieu le 3 janvier.

Le match devrait se jouer à la Rabine

"C'est une grande satisfaction parce que ça nous donne de la visibilité", a expliqué le dirigeant du club de N2, invité de l'After Foot ce lundi soir, avant de poursuivre: "On a un football amateur, qui est un football de territoire, avec une économie différente du football professionnel. On vit des sponsors, de la vie locale, de la visibilité. C'est l'occasion de se retrouver autour d'un événement sportif majeur. Ce sont des émotions et de pouvoir amener les gamins avec les fanions devant les joueurs du PSG, c'est un rêve pour ces gamins."

Maxime Ray sera servi en termes de visibilité: le match entre Vannes et le PSG aura lieu le lundi soir, retransmis sur les antennes de France Télévisions. La rencontre se joueura dans le stade de la Rabine de Vannes. Les 9.600 places devraient s'écouler comme des petits pains pour cette affiche de gala qui se déroulera dans un stade qui a accueilli le match de l'équipe de France féminine face au Kazakhstan le 26 novembre dernier (6-0). "On veut vraiment jouer à Vannes, rendre à la ville ce qu'elle nous donne aussi", a expliqué le dirigeant breton.

"Essayer de les faire douter"

Après la réaction enjouée de ses joueurs au moment du tirage au sort, ce dernier a précisé qu'il s'agira bien d'une "fête", mais n'a pas oublié de préciser qu'il y "aura un match de 90 minutes à jouer". Et de préférence contre les stars parisiennes. Lionel Messi était absent dimanche soir lors de la victoire du PSG face à l'Entente Feignies-Aulnoye (3-0) et nul doute que les joueurs de Vannes espèrent que la Pulga sera présente à la Rabine.

Alors que le club de N3 va se mesurer à celui qui a le plus remporté la Coupe de France dans l'histoire de la compétition (14 victoires), Maxime Ray a précisé ce qu'il attendait de ses joueurs pour ce 16e de finale qui s'annonce historique pour Vannes: "On ne veut pas être ridicule, retarder l'échéance et essayer de les faire douter, si on en est capable."