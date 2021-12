Coupe de France: Messi pas dans le groupe du PSG contre Feignies-Aulnoye

Le 32e de finale de Coupe de France entre le PSG et les amateurs de Feignies-Aulnoye (N3) se jouera sans Lionel Messi ce dimanche (21h10). Mauricio Pochettino a décidé de ménager l'Argentin.

Lionel Messi ne découvrira pas le stade du Hainaut, ou du moins pas cette année. Mauricio Pochettino a fait le choix de préserver le septuple Ballon d'or et de ne pas le convoquer pour le 32e de finale de Coupe de France du PSG ce dimanche soir face aux amateurs de Feignies-Aulnoye, qui se jouera à Valenciennes (21h10).

C’est la première fois que l’attaquant argentin (34 ans) manquera un match depuis le déplacement des Parisiens à Bordeaux (3-2) le 6 novembre en Ligue 1. Déjà absent trois jours plus tôt contre Leipzig (2-2), il avait été contraint de déclarer forfait en raison de douleurs à un genou et aux ischio-jambiers. Cette fois, pas de pépin physique mais simplement du repos accordé à l’ancien Barcelonais, qui devrait logiquement retrouver les terrains mercredi à Lorient (21h) à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1.

Plusieurs absents côté parisien

Achraf Hakimi, suspendu, ne fera pas non plus le déplacement dans le Nord. Pas plus que Juan Bernat, Nuno Mendes, Julian Draxler et Neymar, tous les quatre blessés ou en phase de reprise. Pochettino pourrait profiter de cette rencontre face aux amateurs de Feignies-Aulnoye, septièmes de leur poule de National 3, pour donner un peu de temps de jeu aux jeunes. "Ils travaillent bien et peut être qu’ils auront l’opportunité de jouer", a indiqué le technicien argentin samedi en conférence de presse. Sauf surprise de dernière minute, Sergio Ramos fera lui son grand retour selon son entourage. L'ex-capitaine du Real Madrid n'a jusqu'à présent disputé qu'un seul match avec sa nouvelle équipe (le 28 novembre à Saint-Etienne, 3-1).

La saison dernière pour son entrée en Coupe de France, le PSG s’était qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en venant à bout du SM Caen (1-0). Un match marqué par la blessure de Neymar, qui avait manqué dans la foulée plus d’un mois de compétition.