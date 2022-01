Coupe de France: le PSG a laissé la recette à Vannes, qui salue le "gentleman" Leonardo

Le président de Vannes, éliminé par le Paris Saint-Germain en 16e de finale de la Coupe de France (0-4) lundi, a remercié le club parisien de lui avoir laissé la recette.

Le Paris Saint-Germain n’a pas laissé la moindre chance à Vannes d’exister en 16e de finale de la Coupe de France, étrillant logiquement le petit club breton, défait sur le score sans appel de 4-0, lundi. Mais pour le président du Voc Maxime Ray, l’essentiel était ailleurs. Interrogé par nos confrères de Ouest France, il ne retient d’ailleurs "que du positif".

Les dirigeants du PSG "très respectueux"

"On a affronté une équipe de classe mondiale, a-t-il retenu. On a essayé de faire bonne figure, donc je suis content des joueurs qui n’ont rien lâché. Et notamment en fin de première période et en début de seconde, où on a produit du jeu, on a eu des phases de conservation du ballon, on a eu quelques tirs. Mais on a vu la classe des Verratti et Mbappé. Quand ces deux-là accélèrent, ils sont intouchables."

Le président du club de quatrième division a également voulu "remercier le PSG", qui a laissé la totalité de la recette au club vannetais, comme le veut la coutume lorsqu’un mastodonte du championnat de France affronte un "petit".

Mais le geste est loin d’être automatique, ce qui rend d’autant plus appréciable l’élégance parisienne à ses yeux: "On a eu des dirigeants du PSG, notamment Leonardo, qui a été un gentleman, très respectueux", a aimé le président.