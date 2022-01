Vannes-PSG: Après son triplé, Mbappé encensé par tout le monde

Auteur d'un triplé face à Vannes en 16e de finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé entame 2022 sur les chapeaux de roue et a impressionné les acteurs de la rencontre au stade de la Rabine.

2022 démarre fort pour Kylian Mbappé. Auteur d'un triplé en 18 minutes lors de la victoire face à Vannes (0-4) en Coupe de France, l'international français a dépassé la barre des 200 buts inscrits en professsionnel, à seulement 23 ans. Très discret lors des 45 premières minutes, le numéro 7 parisien a accéléré à l'heure de jeu pour sécuriser la qualification de son équipe pour les 8es de finale. "En première période, on ne l'a pas trop vu, il n'était pas trop investi, pas trop concerné, mais en deuxième on a vu le vrai Kylian Mbappé, il s'est mis à jouer car il avait plus d'espaces aussi", a concédé Pierre Talmont, l'entraîneur de Vannes, après le coup de sifflet final.

Pochettino conquis

Avec son triplé, Kylian Mbappé a fait oublier les absences de Lionel Messi et Neymar, toujours en Amérique du Sud. Une implication saluée par Mauricio Pochettino, même si le natif de Bondy est en fin de contrat en juin prochain. "Kylian, c’est un joueur que l’on connait depuis une année. On connait sa maturité. Sa situation n’est pas un problème et ne va pas affecter son rendement, a estimé le technicien argentin. Son rendement dépend d’autres choses et pas de sa situation contractuelle. Je suis content parce que c’est le joueur que l’on connait. On sait tous qui est Kylian, c’est un joueur du top mondial."

Qualifié sans problème pour les 8es de finale de la Coupe de France malgré quelques absents, le PSG prépare idéalement son sprint pour la deuxième partie de saison. Les Parisiens connaîtront ce mardi leur prochain adversaire en coupe, avant de se préparer pour le choc face à l'OL, prévu ce dimanche (20h45).