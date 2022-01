PSG: Pochettino n'a "pas eu de nouvelles de Messi", positif au Covid-19

Mauricio Pochettino a indiqué ce lundi ne pas avoir eu de nouvelles de Lionel Messi après la victoire du PSG contre Vannes (4-0) en Coupe de France. Testé positif au Covid-19 et resté en Argentine, l'attaquant n'est pas assuré de jouer contre Lyon dimanche prochain.

Même sans Neymar, Lionel Messi ou encore Marquinhos et Sergio Ramos, le PSG n'a pas tremblé ce lundi contre Vannes. Vainqueur facile des Bretons (4-0) grâce à un triplé de Kylian Mbappé, le club francilien s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France et va pouvoir préparer sereinement le choc de la 20e journée de Ligue 1 contre Lyon dimanche prochain.

>> Vannes-PSG (0-4)

Si Neymar sera forfait en raison d'une blessure à la cheville, Lionel Messi demeure incertain. Testé positif au Covid-19, l'attaquant de 34 ans est resté en Argentine et n'est pas certain d'être prêt pour le duel contre les Gones. Mais pour le moment, Mauricio Pochettino reste dans le flou concernant la "Pulga" et l'a confirmé en conférence de presse.

"Non, non. Jusqu’à maintenant je n’ai pas eu de nouvelles, a assuré le technicien francilien après avoir déjà signalé d’un geste de la tête qu’il n’avait pas eu d'informations sur Lionel Messi ce lundi. Je ne sais pas (s’il pourra être là contre Lyon) pour l’instant."

"On teste les joueurs et on suit les règles"

A l'instar de Lionel Messi, quatre autres joueurs du groupe professionnel ont été testés positifs au coronavirus (Juan Bernat, Sergio Rico, Danilo Pereira et Nathan Bitumazala) et le reste de l'effectif reste dans l'incertitude. Un test positif pourrait les priver du choc face à l'OL.

"Je ne sais pas parce que cela change beaucoup, les situations. Même si aujourd'hui c'est positif, c'est possible que demain cela soit négatif. Je ne sais pas, a encore lancé Mauricio Pochettino ce lundi. C'est un virus très étrange et on verra la situation chaque jour. Nous sommes une équipe qui teste les joueurs et qui suit les règles. On espère que l’évolution sera positive."

Et l'entraîneur argentin de conclure en détaillant le programme de son groupe jusqu’au déplacement au Groupama Stadium: "Entraînement tous les jours". Avec ou sans Messi, là est la question.